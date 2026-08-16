به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم افتتاحیه مسابقات «میدان‌یار» شامگاه شنبه با حضور جمعی از مسئولان، مربیان، جوانان و نوجوانان و اقشار مختلف مردم در میدان شهدای ذهاب رشت برگزار شد.

این مسابقات با محوریت پنج بخش اصلی طراحی شده است که شرکت‌کنندگان در طول برگزاری رویداد در رشته‌ها و برنامه‌های مختلف به رقابت و کسب مهارت می‌پردازند. «رزم انفرادی»، «خودامدادی و دگرامدادی»، «فرهنگی و هنری» و «روایت میدان» از جمله محورهای اصلی این مسابقات است.

سرهنگ حسن امینی، فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، در مراسم افتتاحیه با اشاره به برنامه‌های اجراشده از سوی این ناحیه در راستای تقویت حضور اجتماعی جوانان اظهار کرد: از ابتدای جنگ رمضان، دو لشکر زینبی با عنوان مدافعان وطن و حسینی با عنوان مدافعان حرم به همت سپاه ناحیه مرکزی رشت تشکیل شد و در ادامه نیز برنامه‌های مختلفی برای تقویت آمادگی و حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی و دفاعی به اجرا درآمد.

وی افزود: پس از برگزاری رزمایش «جان‌فدا» و تشکیل پایگاه‌های بعثت در میادین شهر، مسابقات «میدان‌یار» با رویکردی مهارتی و رقابتی طراحی شده است تا جوانان و نوجوانان ضمن حضور در یک فضای بانشاط و سالم، با مهارت‌های مورد نیاز در شرایط مختلف آشنا شوند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، ارتقای روحیه سلحشوری، آمادگی جسمانی و آموزش مهارت‌های دفاع شخصی را از اهداف برگزاری این مسابقات عنوان کرد و گفت: «میدان‌یار» تلاش دارد ظرفیت‌های جوانان و نوجوانان را در قالب رقابت، آموزش و فعالیت گروهی شناسایی و تقویت کند.

امینی با اشاره به محور «خودامدادی و دگرامدادی» این مسابقات تصریح کرد: در این بخش، شرکت‌کنندگان با مهارت‌های امدادی، کمک‌های اولیه و اصول نجات‌گری در شرایط بحرانی آشنا می‌شوند و بخشی از برنامه‌ها نیز به صورت عملی برگزار خواهد شد.

وی ادامه داد: آموزش این مهارت‌ها می‌تواند آمادگی جوانان و نوجوانان را برای مواجهه با حوادث غیرمترقبه افزایش داده و آنان را برای کمک به خود، خانواده و دیگران در شرایط اضطراری توانمند کند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، بخش فرهنگی و هنری را یکی دیگر از محورهای مهم «میدان‌یار» دانست و اظهار کرد: مسابقاتی در حوزه‌هایی همچون پرچم‌گردانی، روایت‌گری و تولید محتوا با موضوع دفاع مقدس، مقاومت و شهدا در نظر گرفته شده است.

امینی افزود: استفاده از ظرفیت هنر و تولید محتوای فرهنگی، زمینه مناسبی برای انتقال مفاهیم ایثار، مقاومت و شهادت به نسل جوان فراهم می‌کند و موجب می‌شود این مفاهیم با زبان و قالب مورد علاقه نوجوانان و جوانان بازخوانی شود.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت بخش «روایت میدان» گفت: این بخش با هدف تبیین و روایت حماسه‌های دفاع مقدس، مقاومت و حضور مردم در عرصه‌های مختلف طراحی شده است و شرکت‌کنندگان می‌توانند برداشت و روایت خود را از وقایع تاریخی و انقلابی ارائه کرده و در این بخش به رقابت بپردازند.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با بیان اینکه این مسابقات با حضور مردم و زیر نظر مربیان مجرب برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: «میدان‌یار» فرصتی برای جوانان و نوجوانان است تا در کنار آموزش مهارت‌های مختلف، روحیه رقابت، کار گروهی، مسئولیت‌پذیری و همکاری را نیز تمرین کنند.

وی میدان شهدای ذهاب را نمادی از تداوم حضور مردم در عرصه‌های اجتماعی دانست و گفت: برگزاری برنامه‌هایی از این دست می‌تواند زمینه پیوند بیشتر نسل جوان با ارزش‌های انقلاب اسلامی و مشارکت آنان در فعالیت‌های اجتماعی و مهارتی را فراهم کند.

امینی در پایان تأکید کرد: سپاه ناحیه مرکزی رشت تلاش دارد با اجرای برنامه‌های متنوع و متناسب با نیاز و ظرفیت نسل جوان، زمینه حضور فعال‌تر آنان در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی و مهارتی را فراهم سازد.

گفتنی است مسابقات «میدان‌یار» به مدت یک هفته در میدان شهدای ذهاب رشت ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به غرفه‌های مستقر در میدان شهدای ذهاب و معاونت فرهنگی سپاه ناحیه مرکزی رشت مراجعه کنند.

-----------------------

پایان پیام/ ۳۴۴