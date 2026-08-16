ثروت عراق تحت کنترل آمریکا است/ حاکمیت عراق بدون استقلال اقتصادی معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ابوالاء الولائی، دبیرکل کتائب سیدالشهداء عراق، با انتقاد از وضعیت حاکمیت این کشور، تأکید کرد که ثروت و منابع عراق تحت کنترل آمریکا قرار دارد و تا زمانی که تصمیمات اقتصادی و مالی بغداد مستقل نباشد، نمیتوان از حاکمیت کامل عراق سخن گفت.
الولائی در پیامی، حاکمیت عراق را «ناقص» توصیف کرد و گفت استقلال تنها به کنترل خاک و مرزهای کشور محدود نمیشود، بلکه تصمیمگیری درباره منابع، ثروتها و امور اقتصادی و مالی نیز باید در اختیار عراقیها باشد.
وی با اشاره به نفوذ آمریکا در اقتصاد عراق و کنترل منابع و اموال این کشور، این پرسش را مطرح کرد که آیا مردم عراق باید با ثروتهای ملی خود بهگونهای رفتار کنند که گویی این ثروتها بخششی از سوی یک قدرت خارجی است. الولائی تأکید کرد که منابع و ثروتهای عراق حق اصیل و حاکمیتی مردم این کشور است و نباید بهعنوان کمک یا امتیازی خارجی تلقی شود.
دبیرکل کتائب سیدالشهداء همچنین خواستار رهایی عراق از سلطه مالی و اقتصادی آمریکا، تنوعبخشی به بازارهای صادراتی و گسترش روابط بانکی شد و تأکید کرد که بغداد باید اقتصادی مستقل ایجاد کند؛ اقتصادی که در آن تصمیمگیری درباره منابع، ثروتها و مسیرهای تجاری کشور در اختیار خود عراقیها باشد.
الولائی در پایان تأکید کرد که حاکمیت تنها به کنترل خاک محدود نمیشود، بلکه استقلال سیاسی، اقتصادی و مالی نیز از ارکان حاکمیت واقعی است و تا زمانی که یک قدرت خارجی بر منابع و تصمیمات اقتصادی کشور نفوذ تعیینکننده داشته باشد، حاکمیت عراق کامل نخواهد بود.
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