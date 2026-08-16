پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر امام رضا(ع) تعویض شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پرچم گنبد و پوش ضریح مطهر حرم رضوی همزمان با سوم ماه ربیع الاول روز یکشنبه پس از دو ماه عزاداری ماههای محرم و صفر تعویض شد و به رنگ سبز درآمد.
در این آیین باشکوه، خادمان حرم مطهر رضوی پرچم ایام عزاداری گنبد منور را جمعآوری و پرچم سبز را بر فراز آن افراشتند همچنین پوش ضریح مطهر رضوی نیز با رنگ سبز تعویض شد.
بلافاصله پس از اهتزاز پرچم سبز بر فراز گنبد، آیین سنتی نقاره زنی هم در صحن های مختلف حرم مطهر رضوی به اجرا درآمد.
بر اساس سنت دیرینه آستان قدس رضوی، پرچم گنبد مطهر هر سال ۲ بار در آیینی ویژه تعویض میشود نخستین بار در ابتدای ماه محرم که پرچم سیاه به نشانه عزاداری و عزای اباعبدالله الحسین(ع) بر فراز گنبد افراشته میشود و به مدت ۶۳ روز بر گنبد مطهر در اهتزاز میماند و دومین بار در سالروز میلاد ثامن الحجج(ع) به رنگ سبز تغییر مییابد.
این مراسم همه ساله با حضور جمعی از مجاوران، زائران و خادمان بارگاه منور رضوی برگزار میشود و تعویض پوش ضریح و پرچم گنبد توسط خدام حرم مطهر جلوهای از ارادت خادمان به ساحت مقدس امام هشتم(ع) است.
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