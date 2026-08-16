باقرزاده: قطر به جای تکذیب اسارت خلبانان ایرانی، دفع وقت نکند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ در پی نامه سردار باقرزاده فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ پیرامون لزوم پیگیری وضعیت خلبانان اسیر ایرانی در کشور قطر و به دنبال آن تکذیب سخنگوی وزارت خارجه آن کشور، فرمانده کمیته جستجوی مفقودین ستاد کل نیروهای مسلح با رد ادعاهای سخنگوی وزارت خارجه قطر بیان کرد: دولت قطر به جای تکذیب مسئله و ایجاد محدودیت در مسیر حقیقت‌یابی، اجازه دهد تا تیم کارشناسی و حقیقت یاب نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به قطر عزیمت کند.

سردار باقرزاده افزود: تیمی متشکل از کارشناسان زبده نیروی هوایی کشورمان چندین ماه است که در انتظار ورود به قطر و بررسی میدانی هستند، اما با کارشکنی‌های پیاپی و دفع‌الوقت مسئولان قطری، تاکنون زمینه بازگشت خلبانان شجاع ما به کشور فراهم نشده است.

وی بار دیگر بر نقش صلیب سرخ در پیگیری فوری موضوع تاکید کرد و از این که تاکنون دولت کویت نیز در اقدامی مشابه نسبت به اطلاع‌رسانی از سرنوشت چهار ایرانی اسیر شده توسط کویت طفره می‌رود، هشدار داد.

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