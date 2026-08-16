نقشه جنجالی که سنتکام از غزه و کرانه باختری منتشر کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در تصویری که از سفر ۱۰روزه فرمانده این فرماندهی به منطقه منتشر کرده، نقشه‌ای از فلسطین و سرزمین‌های اشغالی ارائه داده که در آن غزه و کرانه باختری به‌صورت جداگانه از اسرائیل مشخص نشده‌اند و محدوده سرزمینی میان دریای مدیترانه و اردن در قالب قلمرو اسرائیل نمایش داده شده است.

این نحوه ترسیم نقشه، به‌ویژه در شرایطی که مسئله آینده سرزمین‌های فلسطینی و وضعیت نهایی غزه و کرانه باختری همچنان یکی از مهم‌ترین مناقشات منطقه‌ای است، می‌تواند محل بحث و انتقاد باشد. در واقع، نقشه منتشرشده تصویری متفاوت از مرزبندی‌های رایج و وضعیت مورد مناقشه سرزمین‌های فلسطینی ارائه می‌کند.

اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که رژیم صهیونیستی از سال ۲۰۲۱ در حوزه مسئولیت عملیاتی سنتکام قرار گرفته و همکاری نظامی آمریکا و این رژیم در سال‌های اخیر گسترش یافته است.

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