هشدار فرزندان مقاومت به ادامه اشغالگری، تخریب و محو سیستماتیک روزانه جنوب لبنان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ لبنان در حال حاضر در یکی از سرنوشتسازترین مقاطع تاریخ معاصر خود قرار دارد؛ روزهایی که میتواند به پایان نظم سیاسی برآمده از استقلال ۱۹۴۶ و «لبنان بزرگ» منجر شود. خطری که این بار تنها از مسیر تجاوز خارجی عبور نمیکند، بلکه همزمان با فشارهای سیاسی و امنیتی داخلی نیز در حال شکلگیری است.
حزبالله لبنان از روزهای ابتدایی جنگ ۴۰ روزه، در دفاع از جمهوری اسلامی ایران و در انتقام خون امام شهید آیتالله العظمی خامنهای و انتقام از جنایات متعدد صهیونیستها، جنگی همهجانبه را علیه رژیم صهیونیستی آغاز کرد؛ آن هم در شرایطی که فشارهای داخلی و بینالمللی برای خلع سلاح مقاومت به اوج خود رسیده بود. حاصل این نبرد تاکنون بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار آواره و بیش از چهار هزار شهید بوده است.
قرار بود پس از برقراری آتشبس در ایران، توقف جنگ در لبنان نیز بهعنوان پیششرط ورود به مذاکرات اسلامآباد محقق شود. اما رژیم صهیونیستی، بیتوجه به هرگونه مفاد قانونی، کنوانسیونهای بینالمللی و سایر تعهدات، با پیشرویهای مداوم که شاید در آن روزها ناچیز به نظر میرسید، امروز به پشت دیوارهای نبطیه و صور رسیده است و با وجود تفاهم سازشکارانه دولت لبنان و رژیم اسرائیل، همچنان بخشهایی از جنوب لبنان در اشغال رژیم صهیونیستی قرار دارد.
رژیم صهیونیستی از نخستین روز امضای تفاهم، با شیبی فزاینده به حملات خود ادامه داده است. تنها در دو روز نخست، بیش از ۳۰۰ حمله انجام شد که حدود ۲۰۰ شهید و مجروح بر جای گذاشت.
در روزهای اخیر، رژیم صهیونیستی حملات وحشیانه خود را به مناطق مسکونی و غیرنظامیان افزایش داده و وزارت بهداشت لبنان در آخرین بهروزرسانی، شمار شهدا و مجروحان حملات اسرائیل به شهرکهای «انصار» و «دیرالزهرانی» را ۱۱ شهید و ۱۹ زخمی اعلام کرد.
هشدار حزبالله لبنان به دولت این کشور
حزبالله لبنان در واکنش به تشدید حملات رژیم صهیونیستی به جنوب این کشور، ضمن هشدار درباره اهداف نتانیاهو، از مقامات لبنان خواست راههای موجود برای متوقف کردن این تجاوزات را بررسی کنند و بر ادامه مسیر مذاکرات مستقیم و «تحقیرآمیز» با رژیم صهیونیستی اصرار نورزند.
حزبالله در ادامه بیانیه خود افزود: مقامات لبنان نباید در شرایطی که رژیم صهیونیستی به ارتکاب جنایت و تجاوز ادامه میدهد و اهداف تجاوزکارانه و توسعهطلبانه خود علیه لبنان را اعلام میکند، به این رژیم امتیازات رایگان بدهند.
جنایات رژیم صهیونیستی تنها منحصر به بمباران مناطق مسکونی نمیشود، بلکه در هفتههای اخیر، اراضی جنوب لبنان طعمه شعلههای آتش شدهاند؛ جنگلها، باغها و مزارعی که مایه حیات مردم جنوب هستند، حالا زیر بار آتشی که از آسمان فرو میریزد، خاکستر میشوند.
به روایت روزنامه گاردین، آتشنشانان، اهالی محلی و فعالان محیطزیست گزارش میدهند که ارتش اسرائیل با پهپادها، منورها و مهمات آتشزا، از جمله «گلولههای حاوی فسفر سفید»، جنوب لبنان را به آتش میکشد. شعلهها تا باغهای زیتون و زمینهای کشاورزی خیام و کفرشوبا پیش رفتهاند و در مناطقی نزدیک خط درگیری، ۳۰ تا ۴۰ درصد اراضی را از بین بردهاند.
ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه سیاستهای تجاوزکارانه خود علیه مناطق مسکونی لبنان، با استفاده از مواد منفجره اقدام به تخریب منازل و زیرساختها در پیرامون روستای بنیحیان کرد.
حملات فسفری به لبنان
رسانههای لبنانی گزارش دادند که ارتفاعات علیالطاهر در جنوب لبنان هدف سه حمله هوایی صهیونیستها قرار گرفته است. شبکه خبری المنار با انتشار ویدئویی از حمله جنگندههای صهیونیستی به منطقه واقع در حد فاصل «علیالطاهر» و «الدبشه» در النبطیه خبر داد.
منابع لبنانی اعلام کردند که مناطق اطراف تپههای «علیالطاهر» در جنوب این کشور هدف حملات توپخانهای و گلولههای فسفری ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.
«حسین پاک»، خبرنگار حوزه مقاومت از لبنان، در صفحه شخصی خود درباره تحولات اخیر لبنان نوشت: حالا که آنچه «تفاهم اسلامآباد» نامیده میشد ــ همان تفاهمِ نقضِ غرض ــ حتی ظرفیت مطالبهگری برای پایان جنگ را هم ندارد، پرسش اصلی این است: با نسلکشی در جنوب لبنان و خیز ارتش رژیم صهیونیستی برای اشغال «علیالطاهر»، بهعنوان مهمترین سنگر جنوب، چگونه باید مواجه شد؟ هرگونه تأخیر ایران در ورود جدی به مسئله علیالطاهر میتواند خسارتهایی جبرانناپذیر بر جای بگذارد.
در ادامه اشغالگری و حملات ویرانگرانه رژیم صهیونیستی به منازل شهروندان لبنان و افزایش بحران آوارگی در جنوب، «انجمن فرزندان شهرهای مرزی جنوبی» طی بیانیهای نسبت به ادامه وضعیت آوارگی شهروندان لبنانی به دولت این کشور هشدار داد.
به گزارش العهد، «انجمن اهالی شهرهای مرزی جنوبی» نسبت به وخامت بحران آوارگان روستاهای ویرانشده هشدار داد و خواستار راهحلهای فوری برای خانوادههایی شد که در معرض اخراج از پناهگاهها قرار دارند و همچنین خواستار تأمین مسکن جایگزین برای آنها شد.
این گروه همچنین در بیانیهای، همبستگی خود را با «خانوادههای آواره در پناهگاههای صیدا، بیروت و همه مناطقی که در معرض خطر اخراج بدون ارائه جایگزین یا راهحلی برای آنها هستند» اعلام کرد؛ بهویژه برای ساکنان روستاهای مرزی که خانههایشان ویران شده است و نسبت به پیامدهای این امر بر ایمنی، امنیت اجتماعی و معیشت آنها هشدار داد.
این بیانیه همچنین از مقامات دولتی مربوطه خواست برای یافتن راهحل و رسیدگی به وضعیت آوارگان، بهسرعت اقدام کنند و نسبت به «فاجعهای جدید به فجایع آوارگان» هشدار داد. این انجمن به شرایط خانوادههای بیخانمان در خیابانها و زیر پلها و همچنین ساکنان آپارتمانهای اجارهای اشاره کرد که با توجه به افزایش اجارهبها و هزینههای زندگی، هنوز کمکهزینه مسکن دریافت نکردهاند.
این گروه خاطرنشان کرد که آوارگی ساکنان روستاهای مرزی به چهارمین سال خود نزدیک میشود، بسیاری از آنها شغل و درآمد خود را از دست دادهاند و روستاهایشان ویران شده است و هیچ چشماندازی برای بازگشت امن یا طرحی پایدار برای رسیدگی به وضعیت آنها، چه از طریق غرامت و کمکهزینه مسکن و چه از طریق ارائه خانههای پیشساخته و سایر گزینهها، وجود ندارد.
این انجمن خاطرنشان کرد که بحران آوارگی با «تخریب و محو سیستماتیک و روزانه» روستاهای مرزی، در بحبوحه «سکوت مشکوک محلی، عربی و بینالمللی» همزمان شده است. این انجمن از همه طرفهای ذیربط خواست تا «پیش از آنکه خیلی دیر شود» برای جلوگیری از این بحران اقدام کنند.
مقاومت؛ تنها گزینه مبارزه با صهیونیستها
تجربه نشان داده است که هرگونه مماشات و برخورد سیاسی یا دیپلماتیک با رژیم صهیونیستی، تنها به گستاخی و تمرد این رژیم تروریستی و وحشی منجر میشود و تنها راه علاج این بیماری خطرناک در منطقه، به نام غده سرطانی اسرائیل، مبارزه و حملات کوبنده جبهه مقاومت در قالب وحدت ساحات است؛ اقدامی که میتواند این رژیم منحوس را وادار به عقبنشینی از اراضی اشغالی جنوب کند.
مردم آواره جنوب، با وجود زخمهای گسترده بر پیکر خانهها و خانوادههایشان و تحمل شرایط آوارگی، نیک میدانند که تنها راه مبارزه با این رژیم تروریستی، مقاومت و جهاد تمامعیار است.
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