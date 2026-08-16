به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جنوب لبنان در ساعات اخیر شاهد تشدید قابل توجه حملات رژیم صهیونیستی و درگیری با حزب‌الله بوده است. جنگنده‌های اسرائیلی مناطقی در اطراف بلندی‌های علی الطاهر در استان نبطیه را بمباران کرده و توپخانه و تیربارهای این رژیم نیز این منطقه را هدف قرار داده‌اند. گزارش‌ها همچنین از استفاده از گلوله‌های فسفری در حملات توپخانه‌ای حکایت دارد.

همزمان، درگیری‌های شدیدی در اطراف بلندی‌های علی الطاهر گزارش شده و رزمندگان حزب‌الله تلاش کرده‌اند مانع پیشروی نیروهای اسرائیلی به سمت این منطقه شوند. این ارتفاعات از نقاط راهبردی جنوب لبنان به شمار می‌رود و تلاش برای پیشروی در این محور پیش‌تر نیز به درگیری میان دو طرف منجر شده است.

در سوی دیگر، دفتر بنیامین نتانیاهو زخمی شدن سه نظامی اسرائیلی در حمله پهپادی حزب‌الله را تأیید کرد. بر اساس گزارش رادیوی ارتش اسرائیل، این پهپاد سومین پهپاد حزب‌الله در هفته‌های اخیر بوده که به سمت این منطقه اعزام شده و پهپادهای قبلی برای مأموریت‌های شناسایی و اطلاعاتی مورد استفاده قرار گرفته بودند.

ارتش رژیم صهیونیستی در مقابل، مناطقی در جنوب لبنان را هدف قرار داد؛ حملاتی که بر اساس گزارش‌ها دست‌کم ۱۱ شهید و ۱۹ زخمی بر جای گذاشت و زنان و کودکان نیز در میان شهدا بودند. حزب‌الله این حمله را «کشتاری وحشیانه» خواند و تأکید کرد که ادامه حملات اسرائیل و تلاش برای تحمیل واقعیت‌های جدید در میدان، با پاسخ این جنبش در دفاع از لبنان، مردم، حاکمیت و کرامت ملی این کشور مواجه خواهد شد.

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