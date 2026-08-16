به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای امنیتی وابسته به وزارت کشور بحرین، با تشدید محاصره امنیتی در شهرک «الدراز» در غرب منامه، برای هفته‌های متوالی از برگزاری نماز جمعه شیعیان در «مسجد امام صادق(ع)» جلوگیری کردند؛ اقدامی که در ادامه فشارهای مستمر حکومت آل‌خلیفه بر شعائر و فعالیت‌های مذهبی شیعیان صورت می‌گیرد.

نیروهای امنیتی با استقرار خودروهای نظامی و نیروهای مسلح در اطراف مسجد امام صادق(ع)، فضای امنیتی سنگینی بر این منطقه حاکم کردند. این محدودیت‌ها در حالی اعمال شد که احتمال برگزاری تجمعات اعتراضی در واکنش به محدودیت‌های مذهبی و همچنین در حمایت از علمای شیعه و زندانیان سیاسی و عقیدتی مطرح بود.

همزمان با تشدید تدابیر امنیتی در الدراز، مناطق مختلف بحرین شاهد برگزاری تجمعات اعتراضی بود. معترضان با مطالبه آزادی زندانیان و علمای دینی، ممانعت حکومت از برگزاری نماز جمعه و محدودیت‌های اعمال‌شده علیه شعائر مذهبی شیعیان را محکوم کردند.

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معترضان همچنین خواستار پایان دادن به مداخله حکومت در امور مذهبی، محدودیت آزادی‌های دینی و فشار بر شخصیت‌ها، علما و نهادهای شیعی شدند و بر ضرورت توقف سیاست‌های تبعیض‌آمیز علیه شیعیان و احترام به حقوق و آزادی‌های مذهبی آنان تأکید کردند.

در بخش دیگری از این اعتراضات، مخالفان حضور نظامی آمریکا در بحرین را نیز محکوم کردند و بر همبستگی با جمهوری اسلامی ایران و محور مقاومت تأکید داشتند. آنها همچنین خواستار خروج نیروها و پایگاه‌های نظامی خارجی از بحرین و تحقق حاکمیت کامل این کشور شدند.

معترضان در ادامه، پایان روابط و روند عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی، قطع روابط دیپلماتیک و اقتصادی با این رژیم، اخراج سفیر اسرائیل و تعطیلی سفارت آن در منامه را خواستار شدند.

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