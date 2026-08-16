بن گویر خواستار حمله به بیروت و تشدید جنگ با لبنان شد

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی که به موضعگیری‌های تند و افراطی‌اش شناخته می‌شود، خواستار تشدید تنش نظامی با لبنان شد.

ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی امروز یکشنبه مدعی شد: «ما باید به حزب‌الله در بیروت نیز حمله کنیم.»

بن گویر همچنین ادعا کرد: «سربازان ما در لبنان و غزه از دیپلماسی مهم‌تر هستند.»

وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در ادامه تاکید کرد: «اسرائیل موظف است خطوط قرمزی را تعیین کند که حفاظت از نیروهایش در لبنان و غزه را بر ملاحظات دیپلماتیک اولویت دهد.»

او همچنین مدعی شد: «بسیار امیدوار هستم که ما به سمت تشدید تنش با لبنان پیش برویم، ما نمی‌توانیم صرفا بر خنثی کردن تهدیدها تمرکز کنیم، نیروهای ما باید دستشان باز باشد. این بازی موش و گربه باید پایان یابد و آنها باید در بیروت نیز سرکوب شوند.»

این اظهارات در حالی است که یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی نیز امروز یک روز پس از تشدید گسترده تنش‌ها در جنوب لبنان، در صفحه خود در پلتفرم ایکس به «وارد کردن ضربه‌ای سخت» تهدید کرد و مدعی شد: «ما در دفاع از سربازان و شهروندان خود به شدت حمله خواهیم کرد.»

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