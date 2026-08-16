گزارش گاردین از فشار جنگ با ایران بر خدمه ناو آبراهام لینکلن

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ کارشناسان سلامت نظامی نسبت به فشارشدید واردشده بر خدمه ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن ابراز نگرانی کردند.

گاردین گزارش داده است که کهنه‌سربازان نیروی دریایی آمریکا و کارشناسان سلامت نظامی نسبت به فشار شدید واردشده بر خدمه ناو هواپیمابر «یواس‌اس آبراهام لینکلن» ابراز نگرانی کرده‌اند.

این ناو حدود 9 ماه، یا بیش از 250 روز متوالی، در دریا بوده و بدون توقف قابل‌توجه در بندر، در عملیات آمریکا در خاورمیانه و جنگ با ایران مشارکت داشته است.

بر اساس گزارش رسانه‌های تخصصی نظامی از جمله «نیوی تایمز» و «استارز اند استرایپس»، حدود 5 هزار خدمه این ناو با مشکلاتی از جمله کمبود آب و برخی تدارکات، مشکلات لوله‌کشی، کاهش شدید روحیه و وخامت وضعیت سلامت روان مواجه شده‌اند.

همچنین چند مورد تلاش دریانوردان برای پریدن از روی ناو گزارش شده است. خانواده‌های خدمه و شماری از نمایندگان دموکرات کنگره نیز خواستار پاسخگویی رسمی پنتاگون درباره وضعیت این ناو شده‌اند.

یک مقام نیروی دریایی آمریکا به گاردین گفت این نیرو از فشار ناشی از مأموریت‌های طولانی‌مدت آگاه است و سلامت خدمه را در اولویت قرار داده است. به گفته او، افزایش افکار یا تلاش‌های خودکشی شناسایی نشده و تیم‌های پزشکی، مذهبی و مشاوره‌ای در ناو حضور دارند. این مقام همچنین تأکید کرد خدمه به‌طور مستمر به آب تمیز، سیستم تهویه و غذای مناسب دسترسی دارند.

پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا، نیز گزارش‌های مطرح‌شده درباره شرایط ناو را «کاملاً تحریف‌شده» خوانده و گفته است همه امکانات ممکن برای خدمه فراهم شده است.

وی با انتشار پیامی تصویری مدعی شد گزارش‌هایی را از وضعیت نیروهای تروریستی آمریکا در خطوط مقدم سنتکام و به خصوص وضعیت ناو «آبراهام لینکلن» دریافت کرده است و ماموریت آنان را به عنوان «مأموریتی تاریخی» توصیف کرد.

هگست هیچ اشاره‌ای به گزارش‌ها درباره کمبود مایحتاج و مواد غذایی مورد نیاز نظامیان شاغل بر روی این ناو و وضعیت وخیم سلامت روان آنها نکرد.

با این حال، کارشناسان نظامی و کهنه‌سربازان تأکید می‌کنند مأموریت‌های طولانی‌مدت بدون امکان پیاده شدن به خشکی می‌تواند فشار روانی سنگینی بر نیروها وارد کند و نامشخص بودن زمان بازگشت به خانه این فشار را بیشتر می‌کند. زندگی در یک ناو هواپیمابر به «شهری شناور و فشرده» تشبیه شده است؛ محیطی همراه با سر و صدای مداوم، استرس بالا و خطرات عملیاتی. توقف در بندر معمولاً فرصتی برای استراحت و بازیابی نیروهاست، فرصتی که خدمه آبراهام لینکلن تقریباً از آن محروم بوده‌اند.

گزارش‌ها همچنین حاکی است نیروی دریایی آمریکا در حال آماده‌سازی ناو «یواس‌اس جرج واشنگتن» برای جایگزینی آبراهام لینکلن است.

گزارش‌ها درباره وضعیت سلامتی نیروهای آمریکایی در ناو هواپیمابر یواس‌اس آبراهام لینکلن، کنگره و خانواده این نیروها را بر آن داشته تا تحقیقات جدیدی را در این باره انجام دهند، تحقیقاتی که به نظر می‌رسد پایانی ندارد حتی با وجود آنکه دولت روز جمعه اعلام کرد این ناو در حال بازگشت به آمریکاست.

به نظر می‌رسد حتی اعلام این خبر نیز باعث آرام شدن و تسکین قانون گذاران آمریکا و خانواده نظامیانی که بر روی این ناو خدمت می‌کنند، نشده است زیرا آنها از شنیدن خبر تلاش دو ملوان برای پریدن به دریا به دلیل شرایط وحشتناک کاری بر روی این ناو، بسیار متاثر شده‌اند.

آندریا گلداستین مدیر سابق بخش مقاومت نیروهای دریایی در دوران ریاست جمهوری بایدن که مسئول بررسی و ارزیابی سلامت روان نیروها و جلوگیری از خودکشی، آسیب‌های روانی و جنسی و مسائل دیگری از این قبیل است، افزود: ماهیت یکنواخت خدمت در ناو شامل خواب محدود و تغذیه ناکافی است. اغلب نیروها خواب خوبی ندارند و حتی برخی آنان نور خورشید را به خوبی نمی‌بینند و همین شرایط را دشوار می‌کند.

دونالد ترامپ رئیس دولت تروریستی آمریکا نیز نگرانی خانواده نظامیان آمریکایی ناو لینکلن درباره شرایط وخیم روانی نیروها را رد و اعلام کرد آنها شرایط بدی ندارند. این ناو در حال حاضر یا اندکی بعد به سمت آمریکا می‌رود و با ناو دیگری جایگزین می‌شود.

وی همچنین در پاسخ به پرسشی در این باره که این ناو مدت زمان زیادی در حال خدمت در خاورمیانه بوده است، گفت: نه، نه، نه، اصلا به اندازه کافی طولانی نبوده است.

این در حالی است که بسیاری از اعضای خانواده‌های خدمه این ناو نگران خستگی مفرط، روحیه پایین و سلامت روان افراد حاضر در کشتی هستند، زیرا به نظر می‌رسد مأموریت این ناو در دریا در طول جنگ جاری با ایران 2 بار تمدید شده است و پایان مشخصی برای آن دیده نمی‌شود.

با این حال، ترامپ تروریست و دروغگو منکر این وضعیت فاجعه بار در ناوهواپیمابر و نیز نگرانی شدید خانواده های خدمه آن شده است.

در هفته‌های اخیر، خانواده‌های خدمه ناو هواپیمابر «آبراهام لینکلن» درباره فرسودگی شدید نیروها پس از نزدیک به 9 ماه حضور در دریا هشدار داده‌اند.

ناو آبراهام لینکلن این هفته دویست‌وشصتمین روز حضور مداوم خود در دریا را بدون توقف در بندر پشت سر گذاشت؛ رکوردی که از رکورد 204 روزه یک ناو دیگر در دوران همه‌گیری کرونا نیز فراتر رفته است.

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