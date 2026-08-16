به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مقامات امنیتی بحرین طی هفته‌های گذشته اقدام به بازداشت ده‌ها شهروند شیعه کرده‌اند که در میان آن‌ها تعدادی از علما، مداحان و خطبا به دلیل برگزاری مراسم‌های مذهبی خود قرار دارند.

منابع مردمی به بازداشت خطیب حسینی و استاد حوزه علمیه، شیخ «جعفر السِتِری الأمجدی» اشاره کردند که پس از فراخوان برای بازجویی امنیتی، آماده شده تا در روز سه‌شنبه، ۲۰ مرداد ۱۴۰۵ (۱۱ اوت ۲۰۲۶) در برابر دادستانی حاضر شود.

بازداشت‌ها از طریق فراخوان‌های امنیتی ادامه یافت و شهروندان زیر را شامل شد: «سعید اکبر الملا، علی القصاب، علی سعید، حسین العرب، حسین عبد الإله، محمد امین، سید هاشم ابراهیم، حمزه سعید زهیر، احمد یاسین زهیر، سید عباس سید طاهر و رضا حسام».

این منابع افزودند: مقامات پس از فراخوان برای بازجویی، سه شهروند از «شهر سماهیج» را به دلیل شرکت در مراسم عزاداری شب شهادت امام علی بن موسی الرضا (علیه السلام) بازداشت کردند که عبارتند از: «عبدالله سبت، عباس عبدالله، حسین شمسان و علی مکی»؛ همچنین شهروند «سید علی سید مازن» در هنگام عبور از گذرگاه «پل ملک فهد» و شهروند «حسن یوسف العصفور» در حین سفر از طریق «فرودگاه بین‌المللی بحرین» بازداشت شدند.

مقامات در این مناسبت، سه نفر از مسئولین حسینیه ها را نیز هدف قرار دادند که شامل بازداشت دو شهروند «محمد حسن جاسم النکال و سید عبدالله هاشم الخورجانی» از «انجمن ستره الخارجه» و شهروند «احمد عبدالنبی زایر» از مسئولین «حسینیه انصار العداله» در شهرک الدراز است.

عناصر مزدوری وابسته به وزارت کشور بحرین نیز حمله‌ای به چندین منطقه را ترتیب دادند که منجر به بازداشت شهروندان «یونس احمد حماد، عبدالله فاضل الدقاق، حسن عبد الامیر و عیسی عباس» شد؛ در حالی که بازداشت‌ها از طریق فراخوان برای بازجویی امنیتی، شهروندان زیر را نیز در بر گرفت: «حسن علی التاجر، محمد عبدالوهاب حبیب، سید صالح نزار العلوی، یوسف محسن المغنی، زهیر جعفر ابو رویس، حسین عبدالله جمعه، نصرالله منصور (نوجوان) و جعفر الزاکی».

مقامات امنیتی بحرین پس از آغاز تجاوزگری آمریکا و صهیونیسم علیه ایران، صدها شهروند از جمله زنان، کودکان و علمای دین را بازداشت کردند. آن‌ها با قربانیان خود بدترین انواع شکنجه را اعمال کردند که آخرین مورد آن، شهادت شهروند شیعه «سید محمد محسن الموسوی» زیر فشار شکنجه بود؛ این واقعه پس از حملات تحریک‌آمیز فرقه‌ای در شبکه‌های اجتماعی و مطالبات آشوب‌طلبانه برای اجرای احکام اعدام بر اساس مواضع سیاسی آن‌ها رخ داد.

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