به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام ذاکری در جلسه ستاد ملی برگزاری مراسم اربعین تدفین امام شهید امت، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهر مقدس قم را تشریح کرد و گفت: مراسم محوری اربعین تدفین امام شهید امت، از سوی مقام معظم رهبری، حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای، چهارشنبه ۲۸ مردادماه، پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت(س) برگزار می‌شود.

وی افزود: در روزهای سه‌شنبه، پنجشنبه و جمعه نیز مراسم بزرگداشت قائد شهید امت، همزمان با شب و روز شهادت امام حسن عسکری(ع)، در مسجد مقدس جمکران و همزمان با برنامه‌های ویژه این ایام برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم همچنین از برگزاری مراسم بزرگداشت و ختم قرآن در مساجد و بقاع متبرکه سراسر استان در روز پنجشنبه خبر داد و اظهار کرد: این برنامه‌ها با هدف گرامیداشت یاد و نام امام شهید امت و تبیین ابعاد معنوی و اجتماعی این مناسبت برگزار می‌شود.

ذاکری خاطرنشان کرد: پنجشنبه پس از نماز مغرب و عشاء، اجتماعات مردمی نیز در میادین اصلی شهر مقدس قم به یاد و نام امام شهید امت برگزار خواهد شد و مردم قم در این برنامه‌ها حضور خواهند یافت.

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