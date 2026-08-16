به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان ادبی «واژه‌های وداع» با هدف آشنایی مخاطبان با شاخصه‌های شخصیتی و جایگاه والای امام شهید و در آستانه برگزاری آیین‌های بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای(قدس‌الله نفسه الزکیه)، منتشر شد.‎

این فراخوان که ۱۰ تیر ۱۴۰۵ انتشار یافت، با محوریت موضوعاتی همچون سوگواری، مفهوم وداع و بازتاب احساسات و عواطف مخاطبان در پی فقدان قائد شهید برگزار شد و گروه‌های مختلف سنی شامل کودکان ۷ تا ۱۱ سال، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال، بزرگسالان و مربیان کانون را به مشارکت در این رویداد ادبی دعوت کرد.‎

بر اساس فراخوان منتشرشده، کودکان در بخش دل‌نوشته، نوجوانان در بخش‌های شعر، داستانک و دل‌نوشته و بزرگسالان و مربیان کانون نیز در بخش‌های روایت‌گری، شعر و متن ادبی به ارائه آثار خود پرداختند.‎

این رویداد با هدف فراهم‌کردن زمینه برای بیان احساسات و اندیشه‌های نسل کودک و نوجوان و همچنین تقویت ظرفیت‌های ادبی آنان در موضوعات مرتبط با ایثار، شهادت، سوگواری و وداع برگزار شد و آثار ارسال‌شده پس از پایان مهلت دریافت، در فرآیندی تخصصی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.‎

داوری آثار رسیده به این فراخوان را طاهره نژادغلامی، کارشناس آفرینش‌های هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، با همراهی طاهره فردجوانی و لیلا خلقت‌پرور، از مربیان فرهنگی کانون و فعالان عرصه ادبیات استان گیلان، برعهده داشتند.‎

هیأت داوران پس از بررسی و ارزیابی آثار بر اساس شاخص‌های محتوایی و ادبی، برگزیدگان این فراخوان را معرفی کرد.‎

بر این اساس، مونا عباسی از رشت در بخش داستانک گروه سنی نوجوان، زینب حقیقی از شاندرمن در بخش دل‌نوشته گروه سنی نوجوان و مهیار کلهر از منجیل در بخش دل‌نوشته گروه سنی کودک، به‌عنوان برگزیدگان فراخوان ادبی «واژه‌های وداع» معرفی شدند.‎

فراخوان «واژه‌های وداع» بخشی از برنامه‌های فرهنگی و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در راستای بهره‌گیری از ظرفیت ادبیات کودک و نوجوان برای تبیین مفاهیم ارزشمند فرهنگی، دینی و اجتماعی و ایجاد فرصت برای بروز خلاقیت و احساسات مخاطبان این حوزه به شمار می‌رود.‎

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