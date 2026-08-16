به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ فراخوان ادبی «واژههای وداع» با هدف آشنایی مخاطبان با شاخصههای شخصیتی و جایگاه والای امام شهید و در آستانه برگزاری آیینهای بزرگداشت عروج خونین امام مجاهد، شهید حضرت آیتالله العظمی خامنهای(قدسالله نفسه الزکیه)، منتشر شد.
این فراخوان که ۱۰ تیر ۱۴۰۵ انتشار یافت، با محوریت موضوعاتی همچون سوگواری، مفهوم وداع و بازتاب احساسات و عواطف مخاطبان در پی فقدان قائد شهید برگزار شد و گروههای مختلف سنی شامل کودکان ۷ تا ۱۱ سال، نوجوانان ۱۲ تا ۱۸ سال، بزرگسالان و مربیان کانون را به مشارکت در این رویداد ادبی دعوت کرد.
بر اساس فراخوان منتشرشده، کودکان در بخش دلنوشته، نوجوانان در بخشهای شعر، داستانک و دلنوشته و بزرگسالان و مربیان کانون نیز در بخشهای روایتگری، شعر و متن ادبی به ارائه آثار خود پرداختند.
این رویداد با هدف فراهمکردن زمینه برای بیان احساسات و اندیشههای نسل کودک و نوجوان و همچنین تقویت ظرفیتهای ادبی آنان در موضوعات مرتبط با ایثار، شهادت، سوگواری و وداع برگزار شد و آثار ارسالشده پس از پایان مهلت دریافت، در فرآیندی تخصصی مورد ارزیابی و داوری قرار گرفت.
داوری آثار رسیده به این فراخوان را طاهره نژادغلامی، کارشناس آفرینشهای هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان، با همراهی طاهره فردجوانی و لیلا خلقتپرور، از مربیان فرهنگی کانون و فعالان عرصه ادبیات استان گیلان، برعهده داشتند.
هیأت داوران پس از بررسی و ارزیابی آثار بر اساس شاخصهای محتوایی و ادبی، برگزیدگان این فراخوان را معرفی کرد.
بر این اساس، مونا عباسی از رشت در بخش داستانک گروه سنی نوجوان، زینب حقیقی از شاندرمن در بخش دلنوشته گروه سنی نوجوان و مهیار کلهر از منجیل در بخش دلنوشته گروه سنی کودک، بهعنوان برگزیدگان فراخوان ادبی «واژههای وداع» معرفی شدند.
فراخوان «واژههای وداع» بخشی از برنامههای فرهنگی و ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان گیلان در راستای بهرهگیری از ظرفیت ادبیات کودک و نوجوان برای تبیین مفاهیم ارزشمند فرهنگی، دینی و اجتماعی و ایجاد فرصت برای بروز خلاقیت و احساسات مخاطبان این حوزه به شمار میرود.
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