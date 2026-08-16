«یک تجربه تاریک»؛ روایت کودتای ۲۸ مرداد در نمایشگاه تخصصی تاریخ معاصر

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری نمایشگاه تخصصی کتاب تاریخ معاصر با عنوان «یک تجربه تاریک» امروز (یکشنبه) با حضور احمد عطایی، دبیر اجرایی و مدیر انتشارات قدر ولایت، محمدحسین کریمیپور، مسئول کمیته اجرایی و مدیر نمایشگاه، بابایی، معاون فرهنگی خانه کتاب و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.
در این نشست، برگزارکنندگان ضمن تشریح اهداف و ابعاد مختلف نمایشگاه «یک تجربه تاریک»، بر ضرورت حفظ و تقویت حافظه تاریخی جامعه، تبیین پیوستگی حوادث تاریخ معاصر و انتقال صحیح این تجربیات به نسل جوان و نوجوان تأکید کردند.
نمایشگاه «یک تجربه تاریک»؛ اقدامی فرهنگی در مسیر جهاد تبیین
احمد عطایی، دبیر اجرایی و مدیر انتشارات قدر ولایت، با بیان اینکه نمایشگاه «یک تجربه تاریک» یک اتفاق بزرگ فرهنگی است، اظهار کرد: توکل ما به خداوند متعال است؛ چراکه توکل، اقدامات را به نتایج مطلوب میرساند. وظیفه ما تلاش و اقدام است و آنچه تلاشها را به نتیجه میرساند، اراده خداوند متعال است.
وی برگزاری این نمایشگاه را اقدامی در راستای جهاد تبیین و تحقق منویات رهبر شهید انقلاب برای نسل جوان و نوجوان دانست و افزود: ما دو ماه محرم و صفر را با غم، اندوه، حماسه و شعور پشت سر گذاشتیم و تشییع و خاکسپاری رهبر شهید نیز بر این غم و اندوه افزود؛ اما باید از این شرایط برخاست و امیدواریم این روحیه زمینهساز نابودی کامل رژیم صهیونیستی و شکست و خروج قطعی آمریکا از منطقه باشد.
پیوند دادن حوادث پراکنده تاریخ معاصر
مسئول ستاد برگزاری نمایشگاه درباره علت شکلگیری این رویداد و تفاوت آن با سایر برنامههای فرهنگی گفت: ایده برگزاری این نمایشگاه در بهمنماه سال ۱۴۰۴ در مؤسسه و میان جمعی از فعالان فرهنگی مطرح شد. در تقویم سالانه ما حوادث و وقایعی وجود دارد که در موضوعاتی همچون حضور رژیم پهلوی، مداخلات آمریکا و آغاز و پیشزمینههای انقلاب اسلامی با یکدیگر ارتباط دارند.
عطایی ادامه داد: این اتفاقات اگرچه در تقویم تاریخی کشور جایگاه مشخصی دارند، اما معمولاً در حافظه تاریخی بهصورت پراکنده باقی ماندهاند و برای هرکدام نیز اقدامات جداگانهای انجام میشود؛ در نتیجه این اقدامات در کنار یکدیگر قرار نمیگیرند و در ذهن مخاطب، یک جریان واحد تاریخی شکل نمیدهند.
وی تصریح کرد: هدف ما این است که این حوادث را برای مردم، بهویژه جوانان و نوجوانان، بهعنوان بخشی از یک جریان تاریخی و در چارچوب سنتهای الهی تبیین کنیم تا ارتباط میان رویدادها برای مخاطب روشن شود و حقایق تاریخی از حافظه جامعه حذف نشود.
«تاریخ یعنی من و شما»
عطایی با اشاره به این جمله رهبر معظم انقلاب که «تاریخ یعنی من و شما» اظهار کرد: تاریخ همین ما هستیم؛ کسانی که امروز اینجا حضور داریم. اگر امروز درباره تاریخ سخن میگوییم، باید ببینیم هرکدام از ما در کدام قسمت تاریخ ایستادهایم و عملکرد ما چه نتیجهای خواهد داشت.
وی افزود: در تاریخ دو مسیر پیش روی انسان وجود دارد؛ مسیری که در آن سعادت و لطف خداوند، وحدت و همدلی و تبعیت از ولی شکل میگیرد و اگر این مؤلفهها در جامعهای رشد کند، آن جامعه نیز رشد کرده و به پیروزی خواهد رسید. وقایع تاریخی نیز هرکدام در چارچوب یکی از سنتهای الهی قابل بررسی هستند.
کودتای ۲۸ مرداد؛ نخستین موضوع جریانسازی تاریخی
وی با اشاره به کودتای ۲۸ مرداد گفت: اگر کودتای ۲۸ مرداد موفق شد، زمینههای آن را باید در همین مسائل جستوجو کرد. هدف ما در این نمایشگاه، کنار هم قرار دادن و همپوشان کردن وقایع تاریخی و بررسی آنها در چارچوب سنتهای الهی است تا این وقایع برای نسلهای آینده ماندگار شود؛ چراکه هجمه و تبلیغات دشمن میتواند موجب فراموشی بخشهایی از تاریخ شود.
عطایی خاطرنشان کرد: شورای سیاستگذاری نمایشگاه پس از برگزاری هشت جلسه به این جمعبندی رسید که نخستین دوره این رویداد با موضوع کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ آغاز شود و مجموعهای از فعالیتها و برنامههای مرتبط با این واقعه تاریخی ارائه شود.
وی افزود: برنامهریزی برای این نمایشگاه با برگزاری هشت نشست شورای سیاستگذاری و با حضور صاحبنظرانی همچون بابایی، مهتابی، خاموش، امیریان، غریبی، مقدمی و نیلی انجام شد و در نهایت مقرر شد نخستین اقدام این جریانسازی فرهنگی با موضوع کودتای ۲۸ مرداد آغاز شود.
حضور ۱۱۰ ناشر در نمایشگاه
مدیر ستاد برگزاری نمایشگاه «یک تجربه تاریک» درباره بخش کتاب این رویداد گفت: در این دوره ۱۱۰ ناشر با یک تا چند عنوان کتاب در نمایشگاه حضور دارند و منابع مرتبط با تاریخ معاصر و موضوعات پیرامون کودتای ۲۸ مرداد در اختیار مخاطبان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: این رویداد تنها به عرضه فیزیکی کتاب محدود نمیشود و فروش مجازی آثار نیز در نظر گرفته شده است تا مخاطبان خارج از محل برگزاری نمایشگاه نیز بتوانند به منابع ارائهشده دسترسی داشته باشند.
۹ محور تخصصی برای بررسی کودتای ۲۸ مرداد
عطایی درباره برنامههای علمی نمایشگاه اظهار کرد: در این رویداد، علاوه بر نمایشگاه فیزیکی کتاب و ارائه مجازی آثار، نشستهای تخصصی نیز در ۹ محور با موضوع زمینهها، ماهیت و پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد برگزار خواهد شد.
وی افزود: هدف از برگزاری این نشستها، بررسی ابعاد مختلف این واقعه تاریخی با حضور استادان، پژوهشگران و صاحبنظران و فراهم کردن زمینهای برای شناخت دقیقتر پیشزمینهها و پیامدهای کودتاست.
روایت تصویری تاریخ با عکس، اسناد و کاریکاتور
مسئول ستاد برگزاری نمایشگاه ادامه داد: بخش دیگری از این رویداد به نمایشگاه فرهنگی ـ هنری اختصاص دارد که در آن ۶۰ قطعه عکس، سند، کاریکاتور و طرح گرافیکی مرتبط با وقایع آن دوران ارائه خواهد شد.
وی اظهار کرد: استفاده از ابزارهای تصویری در کنار کتاب و نشستهای تخصصی، این امکان را فراهم میکند که مخاطب با ابعاد مختلف یک دوره تاریخی مواجه شود و روایت تاریخی تنها به متن و کتاب محدود نباشد.
جلوگیری از تحریف و فراموشی تاریخ
عطایی با تأکید بر اهمیت زنده نگهداشتن حافظه تاریخی ملت گفت: در تقویم سالانه ما وقایع متعددی وجود دارد که فصل مشترک آنها حضور رژیم پهلوی، مداخلات آمریکا و زمینههای شکلگیری انقلاب اسلامی است. هدف ما این است که این وقایع به جای آنکه رویدادهایی پراکنده باشند، بهصورت یک «جریان» در حافظه تاریخی جامعه و بهویژه نسل جوان تثبیت شوند.
وی با اشاره به بیانات امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت تاریخ افزود: اگر حافظه تاریخی یک ملت ضعیف شود، دشمن بهسرعت برای بازنویسی آن اقدام میکند. از این رو، هدف از برگزاری نمایشگاه «یک تجربه تاریک»، پیوند دادن حوادث تاریخی با اعتقادات و مبانی فکری و ماندگار کردن آنها در حافظه جمعی جامعه است تا زمینه برای تحریف و فراموشی کاهش یابد.
عطایی در پایان تأکید کرد: این نمایشگاه قرار است بهعنوان یک بسته جامع فرهنگی، کتاب، نشستهای تخصصی و آثار فرهنگی و هنری را در کنار یکدیگر قرار دهد تا مخاطب بتواند کودتای ۲۸ مرداد را نه بهعنوان یک حادثه منفصل، بلکه در ارتباط با زمینهها و پیامدهای آن و در بستر تاریخ معاصر ایران مورد مطالعه و بررسی قرار دهد.
........
پایان پیام/ ۲۱۸
نظر شما