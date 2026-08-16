به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری نمایشگاه تخصصی کتب تاریخ معاصر با عنوان «یک تجربه تاریک» امروز (یک‌شنبه) با حضور احمد عطایی، دبیر اجرایی و مدیر انتشارات قدر ولایت، محمدحسین کریمی‌پور، مسئول کمیته اجرایی و مدیر نمایشگاه، مظاهر بابایی، معاون فرهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

مظاهر بابایی، معاون فرهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران، در این نشست با اشاره به نقش تأثیرگذار اهالی رسانه در شرایط صلح و جنگ اظهار کرد: هر ایرانی از نظر شرعی و ملی وظیفه دارد برای کشور خود هر اقدامی را که در توان دارد انجام دهد. در دوره‌های مختلف تاریخی دیده‌ایم که ایرانیان پای کشور ایستاده‌اند و اجازه دخالت بیگانگان را نداده‌اند و اگر چنین نباشد، نمی‌توانیم خود را ایرانی بدانیم.

تقویت آگاهی تاریخی؛ وظیفه‌ای ملی و فرهنگی

وی با تأکید بر اهمیت پاسداشت تاریخ معاصر افزود: در خانه کتاب و ادبیات ایران، حمایت از حوزه کتاب، ایران و انقلاب اسلامی و افزایش آگاهی جامعه نسبت به گذشته تاریخی کشور را از وظایف خود می‌دانیم و تلاش می‌کنیم در این مسیر از رویدادهای تخصصی حمایت کنیم.

بابایی ادامه داد: خانه کتاب در حوزه کتاب‌های مکتوب و دیجیتال وظایف مختلفی بر عهده دارد که یکی از آنها برگزاری نمایشگاه‌های کتاب تهران، استانی و مجازی است. امسال نیز هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب در اردیبهشت‌ماه برگزار شد و در کنار آن، ایده برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در طول سال نیز دنبال شد.

«یک تجربه تاریک»؛ نخستین گام برای نمایشگاه‌های تخصصی

معاون فرهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران اظهار کرد: ایده برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، مکمل فعالیت‌های کلان ما در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است و با پیشنهاد مؤسسه قدر ولایت، نخستین گام در این زمینه با برگزاری نمایشگاه «یک تجربه تاریک» برداشته شد.

وی افزود: این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و امیدواریم نمایشگاه «یک تجربه تاریک» سرآغاز برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در حوزه‌های مختلف برای عموم جامعه باشد.

بابایی تصریح کرد: هر مجموعه‌ای که بتواند در افزایش آگاهی عمومی و ارتقای شناخت جامعه نسبت به موضوعات مختلف نقش داشته باشد، می‌تواند در این مسیر با خانه کتاب و ادبیات ایران همکاری کند.

عرضه کتاب‌های نمایشگاه در سامانه «بازار کتاب»

وی درباره نحوه حمایت خانه کتاب از این رویداد گفت: کتاب‌های ارائه‌شده در نمایشگاه تخصصی «یک تجربه تاریک» در سامانه «بازار کتاب» به مدت یک هفته تعریف و عرضه خواهند شد و کتاب‌فروشی‌های فعال در این طرح نیز از تخفیف و یارانه اختصاص‌یافته بهره‌مند می‌شوند.

بابایی با اشاره به جزئیات تخفیف‌ها اظهار کرد: برای این نمایشگاه در سامانه «بازار کتاب» تخفیف ویژه‌ای در نظر گرفته شده است؛ به‌گونه‌ای که ۱۰ درصد یارانه از سوی مجموعه و ۱۰ درصد تخفیف نیز از سوی کتاب‌فروشی‌ها برای مخاطبان اعمال می‌شود و در مجموع، میزان تخفیف به ۲۰ درصد خواهد رسید.

تخفیف ویژه برای دانشجویان و استادان

معاون فرهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران ادامه داد: این نمایشگاه به مدت یک هفته برگزار می‌شود و کتاب‌فروشان فعال در سامانه «بازار کتاب» می‌توانند در آن مشارکت داشته باشند.

وی افزود: تخفیف در نظر گرفته‌شده برای عموم مخاطبان ۱۰ درصد و برای دانشجویان و استادان ۲۰ درصد است تا اقشار مختلف جامعه، به‌ویژه جامعه دانشگاهی، بتوانند از ظرفیت این نمایشگاه تخصصی بهره‌مند شوند.

تسهیلات نمایشگاه فقط برای آثار منتخب رویداد

بابایی درباره نحوه فعالیت کتاب‌فروشی‌ها در قالب این نمایشگاه توضیح داد: کتاب‌فروشان فعال در سامانه «بازار کتاب» می‌توانند فقط کتاب‌هایی را که در چارچوب نمایشگاه تخصصی «یک تجربه تاریک» ارائه می‌شود، با استفاده از تسهیلات این رویداد به فروش برسانند.

وی تأکید کرد: کتاب‌فروشان نمی‌توانند سایر کتاب‌های موجود در کتاب‌فروشی خود را با استفاده از تسهیلات و یارانه اختصاص‌یافته به این نمایشگاه عرضه کنند و حمایت در نظر گرفته‌شده صرفاً شامل آثار تعریف‌شده برای این رویداد است.

معاون فرهنگی خانه کتاب و ادبیات ایران در پایان ابراز امیدواری کرد برگزاری «یک تجربه تاریک» بتواند زمینه‌ساز استمرار نمایشگاه‌های تخصصی کتاب در حوزه‌های مختلف شود و با ایجاد دسترسی آسان‌تر به منابع تخصصی، به افزایش آگاهی عمومی و تقویت شناخت جامعه نسبت به تاریخ معاصر ایران کمک کند.

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