به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست خبری نمایشگاه تخصصی کتب تاریخ معاصر با عنوان «یک تجربه تاریک» امروز (یک‌شنبه) با حضور احمد عطایی، دبیر اجرایی و مدیر انتشارات قدر ولایت، محمدحسین کریمی‌پور، مسئول کمیته اجرایی و مدیر نمایشگاه، بابایی، معاون فرهنگی خانه کتاب و جمعی از اصحاب رسانه برگزار شد.

محمدحسین کریمی‌پور، مسئول کمیته اجرایی و مدیر نمایشگاه «یک تجربه تاریک» در این نشست با اشاره به تجربه دوره‌های گذشته و برنامه‌ریزی جدید برای برگزاری این رویداد اظهار داشت: نمایشگاه فیزیکی «یک تجربه تاریک» از ۲۶ مرداد تا ۴ شهریورماه در باغ کتاب تهران برپا می‌شود و همزمان آثار این نمایشگاه به‌صورت مجازی در سامانه «بازار کتاب» نیز در دسترس مخاطبان قرار خواهد گرفت.

وی افزود: در این نمایشگاه حدود ۲ هزار و ۱۰۰ عنوان کتاب از میان نزدیک به ۱۸ هزار عنوان اثر منتشرشده درباره تاریخ معاصر و به‌ویژه واقعه ۲۸ مرداد انتخاب شده و در معرض دید و دسترس علاقه‌مندان قرار می‌گیرد.

انتخاب آثار از میان هزاران عنوان کتاب

کریمی‌پور ادامه داد: آثار منتشرشده در ۱۰ سال اخیر و همچنین منابع مرتبط با موضوع نمایشگاه مورد رصد و بررسی قرار گرفت و پس از پالایش، مجموعه‌ای از آثار برای عرضه در این رویداد انتخاب شد.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه چهارمین نمایشگاه تخصصی کتب تاریخ معاصر است، گفت: «یک تجربه تاریک» در ادامه تجربه سه دوره گذشته و با آسیب‌شناسی برنامه‌های پیشین و برنامه‌ریزی جدید برگزار می‌شود.

مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه اضافه کرد: این رویداد با محوریت بررسی کودتای ۲۸ مرداد و موضوعات مرتبط با تاریخ معاصر و استکبارستیزی برگزار می‌شود و تلاش شده است مجموعه‌ای متنوع از آثار در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

نمایش اسناد و تصاویر تاریخی در کنار کتاب‌ها

کریمی‌پور با اشاره به بخش فرهنگی و هنری نمایشگاه اظهار داشت: برای ایجاد تنوع در ارائه محتوا و افزایش آگاهی مخاطبان، اسناد، مدارک و عکس‌های مرتبط با موضوع از مجموعه‌های مختلف، از جمله موزه عبرت، کتابخانه ملی و دیگر مراکز گردآوری شده است.

وی افزود: این آثار در قالب یک نمایشگاه جانبی شامل ۶۰ قطعه عکس، سند، کاریکاتور و طرح هنری در معرض دید عموم قرار خواهد گرفت.

او ادامه داد: بخشی از آثار گرافیکی و کاریکاتور نیز با همکاری انجمن هنرهای تجسمی بنیاد روایت و با استفاده از آثار هنرمندان این حوزه، از جمله آثار مهدی شجاعی طباطبایی، با موضوع استکبارستیزی و کودتای ۲۸ مرداد ارائه می‌شود.

ایجاد بخش «کتاب خاص» برای پژوهشگران

مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه «یک تجربه تاریک» همچنین از پیش‌بینی بخش ویژه‌ای با عنوان «کتاب خاص» خبر داد و گفت: در این بخش، آثاری درباره کودتای ۲۸ مرداد و تاریخ معاصر که به دلیل پایان یافتن تیراژ، نبود چاپ مجدد یا دلایل دیگر در دسترس عموم نیستند، برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان ارائه خواهد شد.

کریمی‌پور تأکید کرد: هدف از ایجاد این بخش آن است که منابع کمیاب و خارج از چرخه توزیع نیز در اختیار افرادی قرار گیرد که برای فعالیت‌های پژوهشی و مطالعاتی خود به این آثار نیاز دارند.

برگزاری ۹ نشست تخصصی درباره کودتای ۲۸ مرداد

وی در ادامه از برگزاری ۹ نشست تخصصی در حاشیه نمایشگاه خبر داد و گفت: این نشست‌ها با حضور استادان دانشگاه، فرهیختگان و پژوهشگران برگزار می‌شود و ابعاد مختلف کودتای ۲۸ مرداد، زمینه‌ها، پیامدها و آثار آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

کریمی‌پور افزود: از جمله محورهای این نشست‌ها می‌توان به بررسی حادثه ۳۰ تیر، پیامدهای سیاسی کودتای ۲۸ مرداد، اقتصاد وابسته در دوران پهلوی، فساد ساختاری رژیم پهلوی، نقش جنبش دانشجویی در ۱۶ آذر و نفوذ جریان‌های انحرافی اشاره کرد.

وی ابراز امیدواری کرد محتوای علمی و پژوهشی نشست‌های تخصصی در قالب یک مجلد آموزشی تدوین و در اختیار دانشجویان، پژوهشگران و علاقه‌مندان تاریخ معاصر قرار گیرد.

هدف؛ جبران خلأ منابع آموزشی تاریخ معاصر

مسئول کمیته اجرایی نمایشگاه با اشاره به ضرورت تولید و عرضه محتوای آموزشی در حوزه تاریخ معاصر اظهار داشت: در زمینه منابع آموزشی تاریخ معاصر با فقر محتوایی مواجه هستیم و تلاش می‌شود نشست‌های تخصصی این نمایشگاه بتواند بخشی از این خلأ را جبران کند.

وی افزود: برگزاری این نشست‌ها در کنار نمایشگاه کتاب، زمینه‌ای برای گفت‌وگو و بررسی علمی ابعاد مختلف حوادث تاریخی فراهم می‌کند و می‌تواند به تولید محتوای قابل استفاده برای نسل جوان و جامعه دانشگاهی منجر شود.

تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی برای کتاب‌ها

کریمی‌پور درباره نحوه عرضه آثار در نمایشگاه نیز گفت: کتاب‌های ارائه‌شده در بخش فیزیکی با تخفیف ۱۰ تا ۲۰ درصدی عرضه خواهند شد.

وی با تأکید بر اینکه این نمایشگاه ناشرمحور نیست، اظهار داشت: تلاش شده است آثار مرتبط با موضوع از ناشران مختلف گردآوری و در یک مجموعه تخصصی در اختیار مخاطبان قرار گیرد.

برگزاری همزمان نمایشگاه به صورت فیزیکی و مجازی

نمایشگاه تخصصی کتب تاریخ معاصر «یک تجربه تاریک» با محوریت بررسی کودتای ۲۸ مرداد، از ۲۶ مرداد تا ۴ شهریورماه در باغ کتاب تهران برگزار می‌شود و همزمان مخاطبان می‌توانند به‌صورت مجازی از طریق سامانه «بازار کتاب» به آثار ارائه‌شده دسترسی داشته باشند.

در این رویداد، علاوه بر عرضه گسترده کتاب‌های مرتبط با تاریخ معاصر، بخش‌های فرهنگی و هنری، نمایش اسناد و تصاویر تاریخی، ارائه کتاب‌های خاص و کمیاب و برگزاری ۹ نشست تخصصی پیش‌بینی شده است.

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