استقبال کاربر ژاپنی از دیوارنگاره «آمریکا قارچ سمی دنیا»

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایش دیوارنگارهای سازمان فرهنگ به مناسبت فرارسیدن سالگرد فاجعه نسلکشی اتمی هیروشیما به زبان ژاپنی علیه جنگافروزی آمریکا با استقبال کاربر ژاپنی مواجه شد.
آکیموتو (AkimotoThn) کاربر ژاپنی زبان با دنبالکنندهگان چند هزار نفری از جمله چهرههایی است که به نمایش دیوارنگارهای از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در میدان جهاد (واقع در تهران) که در سالگرد فاجعه اتمی هیروشیما و ناگاساکی علیه سیاستهای ددمنشانه ایالات متحده آمریکا طراحی و اجرا شده، واکنش جالبی داشته است.
این کاربر آسیایی در فضای مجازی خود با انتشار تصویری از این تابلوی بزرگ شهری مینویسد: «در شهر تهران یک بیلبورد عظیم قد برافراشته که بر آن این جمله به زبان ژاپنی نوشته شده است که ایالات متحده بزرگترین قارچ سمی جهان است. این بیانیه غیررسمی بهطور شدید بمباران اتمی هیروشیما و ناگاساکی توسط ایالات متحده را محکوم میکند. ایران و ژاپن با هم هستند».
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