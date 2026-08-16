به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سارا نیبس، معاون دفتر زنان سازمان ملل متحد در افغانستان، در گفت‌وگویی هشدار داد که جامعه جهانی نباید محدودیت‌های سنگین اعمال‌شده بر زنان و دختران این کشور را به وضعیت عادی تبدیل کند.

وی تأکید کرد افغانستان تنها کشوری در جهان است که دختران را از ادامه تحصیل در مقاطع متوسطه و بالاتر محروم کرده و زنان را با ممنوعیت‌های گسترده در حوزه‌های آموزش، اشتغال و حضور اجتماعی روبه‌رو ساخته است. به گفته او، تداوم این وضعیت و بی‌توجهی بین‌المللی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای نسل‌های آینده داشته باشد.

نیبس با اشاره به گزارش‌های اخیر سازمان ملل درباره وضعیت سلامت روان زنان افغان، اظهار داشت که حدود هفتاد درصد از زنان مورد بررسی، شرایط روحی خود را نامناسب یا بسیار نامناسب توصیف کرده‌اند. او این بحران را نتیجه مستقیم محرومیت‌های سیستماتیک دانست و خواستار توجه فوری جامعه جهانی به پیامدهای انسانی این محدودیت‌ها شد.

معاون دفتر زنان سازمان ملل متحد افزود که عادی‌سازی شرایط کنونی نه تنها حقوق اساسی نیمی از جمعیت افغانستان را نادیده می‌گیرد، بلکه امید به تغییرات مثبت را نیز تضعیف می‌کند. وی از کشورها و نهادهای بین‌المللی خواست حمایت عملی خود را افزایش دهند و از تبدیل شدن این محرومیت‌ها به واقعیت پذیرفته‌شده جلوگیری کنند.

این اظهارات در شرایطی بیان شده که پنج سال از بازگشت طالبان به قدرت می‌گذرد و محدودیت‌های متعدد بر زندگی زنان و دختران همچنان پابرجاست.

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