اوچا: حوادث طبیعی امسال در افغانستان ۹۲ هزار نفر را متأثر کرده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) اعلام کرد حوادث طبیعی در افغانستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون ۹۲ هزار نفر را تحت تأثیر قرار داده است.

بر اساس گزارش این نهاد که روز یکشنبه ۲۵ مرداد منتشر شد، در این مدت ۹۷ نفر جان خود را از دست داده‌اند و ۳۳۱ نفر نیز مجروح شده‌اند.

اوچا می‌گوید زمین‌لرزه، سیلاب و رانش زمین مهم‌ترین حوادث مرگ‌بار هفت ماه گذشته بوده‌اند. از ژانویه تا اوت ۲۰۲۶، در ۲۰۲ شهرستان از ۳۴ استان افغانستان، حدود ۱۳ هزار خانواده (معادل ۹۲ هزار نفر) آسیب دیده‌اند که بیش از نیمی از آنها (۵۱ هزار نفر) در استان‌های شرقی ساکن هستند. در این بازه زمانی، حدود ۱۰ هزار خانه آسیب دیده و ۲ هزار و ۱۰۰ خانه به‌طور کامل ویران شده است.

اوچا تأکید کرده که پشت این آمار، خانواده‌هایی قرار دارند که سرپناه خود را از دست داده‌اند، کشاورزانی که زمین‌هایشان زیر آب رفته و جوامعی که با تخریب جاده‌ها، شبکه‌های آبیاری و بازارهای محلی دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

این نهاد هشدار داده از دست دادن خانه یا دارایی‌های تولیدی می‌تواند خانوارهای آسیب‌پذیر را بیش از پیش به کمک‌های بشردوستانه وابسته کند. این در حالی است که از مجموع ۱.۷۱ میلیارد دلار بودجه درخواستی سازمان ملل برای کمک‌های بشردوستانه افغانستان در سال جاری، تا نیمه‌ی اول سال کمتر از ۲۰ درصد آن تأمین شده است.

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