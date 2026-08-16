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شربل: مذاکرات لبنان با رژیم صهیونیستی تاکنون نتیجه‌ای نداشته است

۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۱۷
کد مطلب: 1853083
شربل: مذاکرات لبنان با رژیم صهیونیستی تاکنون نتیجه‌ای نداشته است

وزیر پیشین کشور لبنان با انتقاد از عملکرد دولت این کشور در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی تأکید کرد که مذاکرات مستقیم و آنچه «توافق چارچوب» خوانده می‌شود، تاکنون نتیجه‌ای برای حفاظت از شهروندان لبنانی نداشته و تحقق هرگونه پیشرفت در این مسیر به فشار واقعی آمریکا بر رژیم صهیونیستی وابسته است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مروان شربل در گفت‌وگویی اظهار کرد که دولت لبنان در مسیری که برای مذاکره مستقیم با رژیم صهیونیستی و اجرای «توافق چارچوب» انتخاب کرده، تاکنون موفق به تحقق دستاوردی نشده است. به گفته وی، نقش دولت در شرایط کنونی عمدتاً به پیگیری مذاکرات و محکوم کردن تجاوزات محدود شده و بدون اعمال فشار جدی واشنگتن بر تل‌آویو، این روند نمی‌تواند به نتیجه‌ای ملموس منجر شود.

وی با اشاره به ادامه حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف لبنان، از جمله حملات اخیر به شهرک‌های انصار و دیرالزهرانی که به شهادت ۱۱ نفر و زخمی شدن شماری دیگر منجر شد، گفت: مسئله اصلی این است که آمریکا باید برای توقف حملات، تخریب منازل و کشتار غیرنظامیان بر رژیم صهیونیستی فشار وارد کند.

شربل همچنین با اشاره به شرایط سیاسی آمریکا و رژیم صهیونیستی، احتمال تداوم تشدید تنش‌ها تا پایان سال را مطرح کرد و گفت محاسبات انتخاباتی و سیاسی می‌تواند بر تحولات منطقه تأثیر بگذارد.

این مقام پیشین لبنانی در ادامه با تأکید بر طولانی بودن مسیر حل بحران، هشدار داد که نباید انتظار داشت مذاکرات طی یک یا دو ماه به نتیجه برسد.

وی معتقد است دولت لبنان نه توان تأثیرگذاری مستقیم بر رژیم صهیونیستی را دارد و نه تاکنون توانسته آمریکا را به اعمال فشار مؤثر بر تل‌آویو متقاعد کند؛ از این رو، پیش‌بینی کرد وضعیت کنونی دست‌کم تا پایان سال ادامه یابد و پس از مشخص شدن نتایج تحولات سیاسی و انتخاباتی در آمریکا و رژیم صهیونیستی، امکان ارزیابی دقیق‌تر آینده «توافق چارچوب» فراهم شود.

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