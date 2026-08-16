لحود: باید در مذاکرات با قاتل تجدیدنظر کرد؛ مقاومت باید برگ برنده لبنان باشد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ امیل لحود در بیانیهای با تسلیت به خانوادههای شهدای حملات رژیم صهیونیستی به شهرکهای دیرالزهرانی و انصار، سکوت جامعه جهانی بهویژه آمریکا در برابر این جنایات را محکوم کرد.
وی همچنین از آنچه «عادیسازی لبنان با چنین جنایاتی» خواند، ابراز تأسف کرد و گفت واکنش حداقلی رسمی در برابر این حملات، با ابعاد جنایت صورتگرفته تناسبی ندارد.
رئیسجمهور پیشین لبنان خواستار اتخاذ اقدامات عملی از جمله بازنگری در مذاکرات با رژیم صهیونیستی شد و افزود که ادامه مذاکره تحت نظارت طرفی که در برابر این حملات سکوت کرده، عملاً به دشمن چراغ سبز میدهد تا بدون نگرانی از واکنش لبنان به اقدامات خود ادامه دهد.
لحود همچنین بر ضرورت وحدت داخلی لبنان در برابر این شرایط تأکید کرد و گفت اختلافات سیاسی داخلی نباید موجب شکاف ملی شود.
لحود در پایان با رد این تصور که جنایتهای رژیم صهیونیستی میتواند مقاومت و حامیان آن را تضعیف کند، تأکید کرد که تحولات آینده نادرستی این محاسبه را نشان خواهد داد.
وی خواستار وحدت لبنانیها در حمایت از مقاومت شد و تصریح کرد که مقاومت باید دستکم بهعنوان «یک برگ قدرتمند در مذاکرات» مورد توجه قرار گیرد، نه اینکه مذاکرات با هدف تضعیف یا حذف آن دنبال شود.
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