به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ راز تسیمت، مدیر برنامه ایران و محور شیعی در مؤسسه مطالعات امنیت ملی رژیم صهیونیستی در مقالهای در روزنامه «یدیعوت آحرونوت» مدعی شد: ایران اکنون برای بازگشت به توافق احتمالی با آمریکا شروط سختتری تعیین کرده و رفع تحریمها، آزادسازی داراییهای بلوکهشده و رفع محاصره دریایی را مطالبه میکند.
وی همچنین گفت: تهران خواستار توقف درگیریها در جبهههای دیگر، بهویژه لبنان و فلسطین، شده و بازگشایی تنگه هرمز را به اجرای تعهدات آمریکا منوط کرده است.
این کارشناس صهیونیست همچنین با اشاره به انتصابات اخیر در ساختار امنیتی ایران، مدعی شد این تغییرات نشاندهنده حرکت تهران به سمت یک دکترین نظامی تهاجمیتر است.
به گفته وی، ادغام قرارگاه خاتمالانبیا با ستاد کل نیروهای مسلح با هدف بهبود روند تصمیمگیری و کاهش موازیکاری انجام شده و تأکیدهای مطرحشده در احکام انتصاب فرماندهان نیز از افزایش آمادگی برای عملیات تهاجمی حکایت دارد.
تسیمت در نهایت اذعان کرد که این رویکرد به معنای بسته شدن کامل مسیر مذاکره از سوی ایران نیست، اما احتمال بازگشت تهران به وضعیت پیش از جنگ را در آینده نزدیک اندک دانست.
وی اضافه کرده است: رهبری ایران تلاش دارد دستاوردهای خود، از جمله توان بازدارندگی و قدرت اعمال هزینه بر نیروهای آمریکایی و کشورهای منطقه را تثبیت کند و در برابر فشارهای بیشتر، به سمت مواضعی سختتر، چالشبرانگیزتر و آمادهتر برای یک رویارویی طولانی حرکت میکند.
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