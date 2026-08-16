الخطیب: باید مذاکرات مستقیم با دشمن متوقف شود؛ خشم عمومی ممکن است منفجر شود

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی الخطیب معاون رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در بیانیه‌ای، تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را نتیجه «سستی و امتیازاتی که بدون نتیجه داده شد» و شکست مذاکرات مستقیم دانست؛ مذاکراتی که به گفته وی از ابتدا با آن مخالفت شده بود.

وی تأکید کرد که صرف محکوم کردن حملات نمی‌تواند عامل بازدارنده‌ای در برابر تجاوزات باشد و لبنان نیازمند اتخاذ رویکردی جدید است.

الخطیب خواستار توقف فوری مذاکرات مستقیم و برگزاری گفت‌وگویی ملی و فراگیر برای تدوین راهبردی جدید در مواجهه با تحولات آینده شد.

وی همچنین با اشاره به پیش‌بینی خود درباره تشدید حملات رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات، از همه لبنانی‌ها خواست با توجه به شهادت قربانیان حملات اخیر در جنوب، برای توقف تجاوزات، کارزاری گسترده در سطح عربی و بین‌المللی به راه اندازند و حداکثر فشار را بر دولت آمریکا برای مهار اقدامات رژیم صهیونیستی اعمال کنند.

معاون رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان در پایان هشدار داد که خشم عمومی از شرایط موجود به بالاترین حد خود رسیده است و مردم دیگر توان تحمل رنج و پیامدهای وضعیت کنونی را ندارند.

وی تأکید کرد ادامه این شرایط می‌تواند به «انفجار این خشم» منجر شود؛ انفجاری که مهار آن برای هیچ‌کس ممکن نخواهد بود، زیرا به گفته او صبر مردم پس از تحمل دشواری‌های فراوان و انتظار برای ثباتی که وعده داده شده بود، به پایان رسیده است.

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