به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس گزارش واشنگتنپست، عربستان سعودی، امارات، قطر، کویت و بحرین نسبت به سیاستهای دولت آمریکا در قبال ایران دچار سرخوردگی شدهاند. منابع مطلع به واشنگتنپست گفتهاند تهدیدهای مکرر ترامپ علیه ایران و عقبنشینیهای بعدی او، این تصور را در میان برخی کشورهای منطقه ایجاد کرده که سیاست واشنگتن در قبال تهران «متزلزل و غیرقابل پیشبینی» است. با این حال، کشورهای خلیج فارس همچنان به آمریکا بهعنوان شریک امنیتی و تأمینکننده اصلی تسلیحات وابستهاند.
این روزنامه همچنین به تلاش برخی کشورهای منطقه برای متنوعسازی روابط امنیتی اشاره کرد و توافق دفاعی اخیر میان عربستان، ترکیه و پاکستان را در همین چارچوب دانست.
به نوشته واشنگتنپست، برخی مقامها این توافق را پیامی به واشنگتن ارزیابی کردهاند که کشورهای منطقه به این نتیجه رسیدهاند اتکا به آمریکا بهتنهایی کافی نیست. در عین حال، یک مقام کاخ سفید ادعاهای مربوط به تضعیف روابط آمریکا با کشورهای خلیج فارس را رد کرد و گفت ترامپ روابطی «استثنایی» با شرکای منطقهای واشنگتن دارد.
واشنگتنپست در ادامه نوشت که کشورهای خلیج فارس با وجود افزایش نارضایتی از آمریکا، در کوتاهمدت جایگزین عملی و فوری برای شراکت امنیتی چند دههای با واشنگتن ندارند.
کارشناسان نیز وضعیت کنونی را نوعی تناقض توصیف کردهاند؛ از یک سو، کشورهای منطقه از آمریکا به دلیل آغاز جنگ ناراضیاند و از سوی دیگر، برای تجهیزات نظامی، مهمات و اطلاعات امنیتی همچنان به این کشور وابسته هستند.
به نوشته این روزنامه، طولانی شدن جنگ میتواند فشارهای اقتصادی و امنیتی بر کشورهای خلیج فارس را افزایش داده و آینده بسیاری از رویدادهای اقتصادی و بینالمللی منطقه را نیز با ابهام مواجه کند.
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