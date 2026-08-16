بقرادونی: مذاکره زیر آتش نامتوازن است؛ دولت لبنان باید در مسیر خود تجدیدنظر کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بقرادونی در گفت‌وگویی اظهار کرد که لبنان در برابر معادله‌ای نابرابر قرار گرفته است؛ زیرا رژیم صهیونیستی از یک سو وارد روند مذاکره می‌شود و از سوی دیگر به حملات و کشتار در خاک لبنان ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به حملات اخیر به مناطق انصار و دیرالزهرانی و کشته شدن غیرنظامیان، گفت ادامه این وضعیت نمی‌تواند عادی تلقی شود و مذاکرات باید با توقف اقدامات خصمانه همراه باشد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی باید برقراری آتش‌بس و توقف کشتار غیرنظامیان، به‌ویژه زنان، کودکان و سالمندان باشد، افزود ادامه حملات همزمان با مذاکرات، امکان دستیابی به یک روند سیاسی متوازن را دشوار می‌کند.

بقرادونی هشدار داد طولانی شدن این وضعیت به زیان لبنان و مردم آن خواهد بود و بدون توقف تجاوزات، هیچ مسیر سیاسی نمی‌تواند امنیت و حقوق لبنانی‌ها را تضمین کند.

رئیس پیشین حزب کتائب همچنین یکی از مشکلات اصلی را فقدان «برگه قدرت» در اختیار دولت لبنان دانست و گفت موضع متحد و برخورداری از اهرم‌های قدرت می‌تواند مذاکرات را متوازن‌تر کند.

وی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی، از دولت لبنان خواست در مسیر کنونی خود تجدیدنظر کند و تأکید کرد ادامه مذاکره در شرایطی که طرف مقابل همزمان به اقدامات نظامی و سیاسی خود ادامه می‌دهد، منافع لبنان را تأمین نخواهد کرد.

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