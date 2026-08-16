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بقرادونی: مذاکره زیر آتش نامتوازن است؛ دولت لبنان باید در مسیر خود تجدیدنظر کند

۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۹
کد مطلب: 1853092
بقرادونی: مذاکره زیر آتش نامتوازن است؛ دولت لبنان باید در مسیر خود تجدیدنظر کند

کریم بقرادونی، رئیس پیشین حزب کتائب لبنان، با انتقاد از ادامه مذاکرات دولت این کشور با رژیم صهیونیستی همزمان با تداوم حملات علیه لبنان، تأکید کرد که مذاکره در شرایط جنگ و زیر آتش، بدون توقف تجاوزات و برخورداری از اهرم قدرت، روندی نامتوازن است و بیروت باید در مسیر مذاکرات خود بازنگری کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بقرادونی در گفت‌وگویی اظهار کرد که لبنان در برابر معادله‌ای نابرابر قرار گرفته است؛ زیرا رژیم صهیونیستی از یک سو وارد روند مذاکره می‌شود و از سوی دیگر به حملات و کشتار در خاک لبنان ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به حملات اخیر به مناطق انصار و دیرالزهرانی و کشته شدن غیرنظامیان، گفت ادامه این وضعیت نمی‌تواند عادی تلقی شود و مذاکرات باید با توقف اقدامات خصمانه همراه باشد.

وی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی باید برقراری آتش‌بس و توقف کشتار غیرنظامیان، به‌ویژه زنان، کودکان و سالمندان باشد، افزود ادامه حملات همزمان با مذاکرات، امکان دستیابی به یک روند سیاسی متوازن را دشوار می‌کند.

بقرادونی هشدار داد طولانی شدن این وضعیت به زیان لبنان و مردم آن خواهد بود و بدون توقف تجاوزات، هیچ مسیر سیاسی نمی‌تواند امنیت و حقوق لبنانی‌ها را تضمین کند.

رئیس پیشین حزب کتائب همچنین یکی از مشکلات اصلی را فقدان «برگه قدرت» در اختیار دولت لبنان دانست و گفت موضع متحد و برخورداری از اهرم‌های قدرت می‌تواند مذاکرات را متوازن‌تر کند.

وی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی، از دولت لبنان خواست در مسیر کنونی خود تجدیدنظر کند و تأکید کرد ادامه مذاکره در شرایطی که طرف مقابل همزمان به اقدامات نظامی و سیاسی خود ادامه می‌دهد، منافع لبنان را تأمین نخواهد کرد.

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