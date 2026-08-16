به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، در روزهای اخیر نیروهایی که قرار بود برای اجرای عملیات بازداشت افراد تحت تعقیب در کرانه باختری مورد استفاده قرار گیرند، به دلیل درگیری‌های میان شهرک‌نشینان و فلسطینیان در منطقه قصره به این منطقه اعزام شده‌اند.

به نوشته این روزنامه، گردان ۵۱ تیپ گولانی که در حال گذراندن دوره استراحت بود، برای مدیریت تحولات و جلوگیری از بازگشت شهرک‌نشینان به یک کانون شهرک‌سازی تخلیه‌شده، به منطقه اعزام شد.

اسرائیل هیوم افزود که قرار است گردان ۵۱ منطقه را ترک کند، اما فرماندهی منطقه مرکزی ارتش رژیم صهیونیستی تصمیم گرفته حضور نظامی دائمی در قصره را حفظ کند و یک یگان دیگر جایگزین این گردان شود. این وضعیت به معنای اختصاص بخشی از نیروهای رزمی به مأموریتی مستمر است؛ موضوعی که با توجه به تعدد مأموریت‌های هر گردان در کرانه باختری، ظرفیت ارتش برای اجرای عملیات دیگر از جمله بازداشت افراد تحت تعقیب را کاهش می‌دهد.

با این حال، مقام‌های ارتش رژیم صهیونیستی تأکید کرده‌اند که تعویق عملیات شامل افرادی که تهدید فوری محسوب می‌شوند نخواهد شد. بر اساس این گزارش، اگر اطلاعات امنیتی نشان دهد فردی در حال برنامه‌ریزی برای حمله است یا تهدیدی واقعی ایجاد می‌کند، نیروها برای بازداشت او اعزام خواهند شد. ارتش رژیم صهیونیستی مدعی است اولویت اصلی همچنان جلوگیری از عملیات است و فرماندهان بر اساس ارزیابی لحظه‌ای شرایط درباره اجرای فوری یا تعویق سایر عملیات تصمیم‌گیری می‌کنند.

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