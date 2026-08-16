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هیئت علمای بیروت: دولت لبنان از مذاکرات خارج شود و در کنار مردم بایستد

۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۵
کد مطلب: 1853099
هیئت علمای بیروت: دولت لبنان از مذاکرات خارج شود و در کنار مردم بایستد

هیئت علمای بیروت با محکوم کردن حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و شهادت غیرنظامیان، از دولت لبنان خواست آنچه «مذاکرات» می‌نامد متوقف کند و با پذیرش شکست رویکرد کنونی، در کنار مردم و برای دفاع از حاکمیت و سرزمین لبنان اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ هیئت علمای بیروت در بیانیه‌ای اعلام کرد رژیم صهیونیستی با ارتکاب جنایت‌های هولناک علیه غیرنظامیان، از جمله زنان و کودکان، به اقدامات خود در کشتار و تخریب در جنوب لبنان ادامه داده است.

این هیئت سکوت و انفعال دولت لبنان در برابر این حملات را محکوم کرد و خواستار پایان دادن به روند مذاکرات مستقیم با رژیم صهیونیستی شد.

این هیئت با انتقاد از سیاست‌های دولت لبنان، آن را مسئول پیامدهای فاجعه‌بار شرایط کنونی دانست و گفت انحصار تصمیم مذاکره مستقیم، پذیرش فشارهای خارجی و اجازه دخالت در امور داخلی، به تضعیف حاکمیت لبنان منجر شده است.

در این بیانیه همچنین از سیاست‌هایی که به گفته این هیئت، اقدام مقاومت را جرم‌انگاری و حتی حق دفاع از خود را محدود کرده، انتقاد شده است.

هیئت علمای بیروت در پایان، گزینه مقاومت را تنها راه آزادسازی سرزمین، حفظ حاکمیت و صیانت از کرامت ملی لبنان دانست و تأکید کرد خون مردم و سرزمین لبنان ارزشمند است و مردم حامی مقاومت حاضر به پذیرش ذلت و خواری نخواهند بود.

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