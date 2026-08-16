شیراز باید در عرصه هنر و رسانه به جایگاه تمدنی خود بازگردد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع)ـابنا از فارس، آیتالله لطفالله دژکام یکشنبه در مراسم معارفه مسئول کارگروه راهبردی هنر و رسانه دفتر نمایندگی ولیفقیه در فارس، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع از کشور، اظهار کرد: شیراز و فارس ظرفیت آن را دارند که هنر، دین و حماسه را در کنار یکدیگر به نمایش بگذارند.
وی، با اشاره به تشکیل کارگروه راهبردی هنر و رسانه افزود: هدف از تشکیل این مجموعه، هماهنگ کردن فعالیتهای هنری و رسانهای استان و ایجاد زمینهای برای همفکری و مشورت تخصصی است.
تاکید بر مشورت و همافزایی
نماینده ولیفقیه در فارس با بیان اینکه هیچ فردی نمیتواند در همه عرصهها بهتنهایی صاحبنظر باشد، گفت: همه چیز را همگان دانند و بر همین اساس باید از ظرفیت افراد متخصص و صاحبنظر استفاده کرد.
آیتالله دژکام ادامه داد: یکی از وظایف کارگروهها این است که با توجه به اسناد بالادستی نظام، درباره اهداف و مسیر حرکت مجموعههای مختلف مشورت دهند و در کنار مدیران، روند فعالیتها را مورد بازنگری و ارزیابی قرار دهند.
وی، با تاکید بر اینکه کارگروهها نباید صرفاً رویکرد مطالبهگرانه داشته باشند، بیان کرد: در مرحله نخست باید هدایت، ارشاد، همفکری و همافزایی در دستور کار باشد و اگر در برابر اسناد بالادستی و نظرات کارشناسی مقاومت وجود داشت، مطالبهگری نیز شکل بگیرد.
شیوه اجرا باید به مدیران سپرده شود
امام جمعه شیراز، با اشاره به تفاوت روشهای اجرایی مدیران اظهار کرد: ممکن است مدیران در هدفگذاری با یکدیگر اختلافی نداشته باشند، اما شیوه اجرای برنامهها متفاوت باشد و باید به مدیر فرصت داد توانمندی خود را در میدان اجرا نشان دهد.
آیتالله دژکام افزود: نباید به گونهای رفتار کنیم که مدیران احساس کنند فعالان فرهنگی و اجتماعی قصد دارند مانع فعالیت آنها شوند، بلکه باید با همفکری و ارائه پیشنهادهای کارشناسی، زمینه موفقیت مدیران را فراهم کنیم.
وی، با اشاره به تاکیدات رهبر معظم انقلاب بر همافزایی در مسیر پیشرفت کشور گفت: هدف این است که همه در کنار یکدیگر و با استفاده از ظرفیتهای موجود، برای تحقق اهداف نظام و پیشرفت کشور تلاش کنند.
ضرورت تقویت هنر دینی و حماسی در شیراز
نماینده ولیفقیه در فارس، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه هنر در جامعه گفت: هنر در طول تاریخ گاهی مورد سوءاستفاده قرار گرفته است و به همین دلیل، فعالان متعهد این عرصه باید همواره نشان دهند که هنر میتواند در خدمت ارزشهای دینی، ملی و انسانی قرار گیرد.
آیت الله دژکام افزود: امیدوارم شیراز بتواند آثار هنری ارزشمندی ارائه دهد که در کنار برخورداری از کیفیت هنری، دارای جنبههای دینی و حماسی نیز باشد و برای تحقق این هدف باید بیشتر مطالعه و همفکری کنیم.
وی با تاکید بر ظرفیتهای فرهنگی فارس بیان کرد: در حوزه شعر و هنر، آثار بسیار خوبی در استان تولید میشود، اما مسئله این است که این آثار باید مورد حمایت قرار گیرند تا از یک اثر محدود فراتر رفته و به یک جریان و موج فرهنگی تبدیل شوند.
رسانه فارس باید اثرگذاری بیشتری داشته باشد
امام جمعه شیراز با اشاره به اهمیت عرصه رسانه تصریح کرد: در سالهای گذشته نسبت به جنگ رسانهای احساس عقبماندگی داشتیم، اما تجربههای اخیر نشان داد که ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه رسانه وجود دارد.
آیت الله دژکام افزود: در جریان جنگ اخیر، برخی تولیدات رسانهای و هنری توانستند فراتر از انتظار دیده شوند و حتی در مقیاس جهانی مخاطب پیدا کنند و این تجربه نشان میدهد که یک رسانه یا تولید رسانهای، حتی اگر از نظر امکانات در جایگاه نخست نباشد، میتواند با ایده و محتوای مناسب اثرگذاری گستردهای داشته باشد.
وی ادامه داد: اکنون زمان آن است که این ظرفیتها شناسایی و تقویت شوند و فعالان هنر و رسانه دست به دست هم دهند تا توان رسانهای استان ارتقا پیدا کند.
کارگروه باید پناهگاه فکری فعالان هنر و رسانه باشد
نماینده ولیفقیه در فارس، با قدردانی از تلاشهای فعالان این عرصه گفت: امیدوارم در قالب کارگروه هنر و رسانه، فرهنگ دور هم نشستن، گفتوگو و همفکری را تقویت کنیم و اگر فردی برای انجام کاری آستین بالا زد، او را تنها نگذاریم.
آیتالله دژکام افزود: انتظار من این است که هر مدیر، هنرمند و فعال رسانهای در شیراز و فارس احساس کند جایی برای شنیدن سخنان و ایدههای او وجود دارد و بتوانیم از او حمایت کنیم تا آثار و ایدههایش به سطح ملی و بینالمللی برسد.
وی با اشاره به پیشینه تاریخی شیراز در حوزه فرهنگ و هنر اظهار کرد: شاید رسیدن به این هدف زمانبر باشد، اما از خداوند هیچ چیز دور نیست و امیدواریم با عنایت الهی بتوانیم شیراز را در مسیر تمدن نوین اسلامی، بار دیگر به جایگاهی مانند دورههای درخشان تاریخی خود برسانیم.
امام جمعه شیراز گفت: شیراز باید در حوزه هنر و رسانه، قلهای را که برای آن ترسیم شده است، فتح کند و برای رسیدن به این هدف لازم است ظرفیتها، توانمندیها و مشکلات موجود بهدرستی شناسایی شوند.
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