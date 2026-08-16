به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انتشار تصاویر محمد غمیره و عبدالسلام عکو در شبکه‌های اجتماعی، افکار عمومی سوریه را تحت تأثیر قرار داد. غمیره پس از چند روز بازداشت در مرکز پلیس الحفه در حومه لاذقیه و عکو پس از یک سال حبس در زندان مرکزی حماه آزاد شدند و هر دو با وضعیت جسمی نامناسب مواجه بودند.

فعالان اعلام کردند غمیره پس از وخامت وضعیتش در پی ضرب‌وشتم هنگام بازداشت، به بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان دانشگاهی تشرین منتقل شده است.

در پی افزایش مطالبات برای تحقیق رسمی و مجازات عاملان، عبدالعزیز هلال الاحمد، فرمانده امنیت داخلی لاذقیه، از تشکیل کمیته‌ای ویژه برای بررسی پرونده غمیره و شرایط بازداشت او خبر داد و تأکید کرد حفظ حقوق، سلامت و کرامت بازداشت‌شدگان مسئولیتی غیرقابل چشم‌پوشی است.

همچنین مقام‌های امنیتی با حضور در بیمارستان وضعیت غمیره را پیگیری و اعلام کردند داروهای مورد نیاز وی تأمین شده است. مقام‌های محلی نیز از پیگیری موضوع و برخورد با افراد مسئول پس از تکمیل تحقیقات خبر داده‌اند.

در همین حال، فعالان حقوق بشری نسبت به تکرار موارد شکنجه و بی‌نتیجه ماندن برخی تحقیقات انتقاد کرده‌اند. محمد العبدالله، فعال حقوق بشری، گفت صرف اعلام تشکیل کمیته تحقیق بدون مشاهده نتایج و محاکمه متخلفان دیگر برای افکار عمومی قانع‌کننده نیست.

در مقابل، برخی مقام‌های صنفی و حقوقی تأکید دارند مقابله با این پدیده نیازمند تقویت فرهنگ شکایت، اجرای جدی قوانین و تغییر فرهنگ خشونتی است که به گفته آنان بخشی از نیروهای امنیتی از دوره حکومت پیشین به ارث برده‌اند. آنان همچنین بر ضرورت تثبیت حاکمیت قانون و برخورد قضایی با هر مأموری که مرتکب ضرب‌وشتم، شکنجه یا بازداشت غیرقانونی شود تأکید کردند.

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