به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ عادل الشعله در سخنان خود با استناد به مبانی دینی، حاکمیت مبتنی بر ظلم و استبداد را فاقد مشروعیت دانست و گفت حکومتهایی که بر اساس «استبداد، هوا و هوس و وابستگی به قدرتهای بزرگ» عمل میکنند و اموال ملتها را بدون نظارت در اختیار میگیرند، از مشروعیت برخوردار نیستند.
وی بر ضرورت آمادگی جامعه مؤمن برای مقابله با حکومتهای ظالم و ایجاد ظرفیت فردی و اجتماعی برای ایفای مسئولیتهای دینی تأکید کرد و «مقاومت و استقامت» را بخشی از این مسیر دانست. به گفته او، انتظار مؤمن به معنای انفعال و تسلیم نیست، بلکه باید با تلاش برای اصلاح شرایط و ایستادگی در برابر ظلم همراه باشد.
اربعین؛ عرصه انتظار آگاهانه
روحانی شیعه بحرینی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به زیارت اربعین، این مراسم را یک «محطة اجتماعی بزرگ برای انتظار آگاهانه» توصیف کرد و گفت تقویت آن نیازمند مشارکت، برنامهریزی، صرف هزینه و تلاش مؤمنان است.
الشعله همچنین از افرادی که با وجود فشارها و محدودیتها در مراسم اربعین حضور یافتهاند تمجید کرد و گفت دفاع از این شعیره را باید بخشی از پایبندی دینی و اجتماعی مؤمنان دانست. وی افزود زائران در جریان اربعین یاد علما و زندانیانی را که از حضور در این مراسم محروم شدهاند، گرامی داشتند.
انتقاد از محاکمه و بازداشت علما
الشعله سپس با انتقاد از ادامه محاکمه و بازداشت شماری از علمای بحرین، گفت بسیاری از این افراد پیش از بازداشت بهعنوان سخنران، مربی و معلم فعالیت میکردند و از جایگاه اجتماعی و دینی قابل توجهی برخوردار بودند.
وی اتهامات مطرحشده علیه شماری از علمای شیعه را «کیدآمیز و ظالمانه» خواند و مدعی شد هدف از این پروندهها ایجاد ترس در جامعه، القای وجود تهدید علیه حکومت و طایفه و فراهم کردن زمینه برای تشدید فشارها علیه جامعه شیعی است.
ادعای شکست اهداف حکومت
الشعله در ادامه مدعی شد حکومت بحرین در تحقق اهداف خود ناکام مانده و در آینده نیز شکست خواهد خورد. وی گفت مردم، اعم از شیعه و سنی، تحولات جاری را درک میکنند و سکوت و صبر پیروان اهلبیت(ع) را نباید ناشی از ترس یا بیتفاوتی دانست، بلکه این سکوت را بخشی از یک رویکرد آگاهانه در برابر تحولات و فشارهای موجود عنوان کرد.
انتقاد از روابط منامه با آمریکا و رژیم صهیونیستی
شیخ عادل الشعله در پایان با اشاره به مواضع حکومت این کشور در قبال تحولات منطقه، مدعی شد منامه خود را در جایگاه متحد آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار داده و این مواضع را نماینده اسلام و مسلمانان ندانست.
وی همچنین خطاب به شهروندان اهل سنت گفت شیعیان تهدیدی علیه آنان نیستند و به ادعای او، مواضع جامعه شیعی در حمایت از اسلام و مسلمانان شکل گرفته است. الشعله تأکید کرد که اگر شیعیان از این مواضع دست میکشیدند، نگاه حکومتها و کشورهای همپیمان آمریکا و رژیم صهیونیستی نسبت به آنان متفاوت میشد.
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