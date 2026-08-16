به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ انستیتوی تحلیل روابط بین‌الملل ایتالیا اعلام کرد: بحرین ممکن است در راستای سازگاری با نظم منطقه‌ای جدیدی که تهران پس از شکست تجاوزگری آمریکا در تلاش برای ایجاد آن در خلیج فارس است، به سوی اتخاذ سیاستی با رویکرد بی‌طرفانه‌تر نسبت به ایران حرکت کند.

این انستیتو در گزارشی در وب‌سایت خود اشاره کرد: نظام اقتصادی، اجتماعی و ژئوپلیتیکی بحرین، تحت فشار ناآرامی‌های داخلی وارد مرحله بحران شده است. حضور آمریکا از عاملی حمایتی به منبعی تهدیدآمیز در طول جنگ تبدیل شد؛ به طوری که پایگاه‌های نظامی آمریکا به اهداف مشروع حملات ایران مبدل گشتند، که این امر منجر به پرواز موشک‌ها و پهپادهای ایرانی بر فراز خاک بحرین شد.

این گزارش خاطرنشان کرد: اتکای کامل منامه به ایالات متحده آمریکا دلیل دریافت ضربات سهمگین آن بود، چرا که جنگ، آشکار ساخت که بحرین چیزی بیش از سکویی نیست که واشنگتن برای اجرای عملیات نظامی خود از آن استفاده می‌کند. همچنین، وجود مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین، این کشور را به هدفی اصلی برای پاسخ‌های ایران تبدیل کرد، به خصوص پس از آنکه درگیری به «تنگه هرمز» کشیده شد و هدف قرار دادن دارایی‌های دریایی آمریکا برای تهران به یک ضرورت نظامی بدل گشت.

این انستیتو افزود: کشورهای حاشیه خلیج فارس از زمان تجاوزگری آمریکا و صهیونیسم به تهران در ۱۰ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه ۲۰۲۶) و هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکایی مستقر در منطقه، در معرض مجموعه‌ای از حملات قرار گرفتند. بحرین از جمله کشورهایی بود که بیشترین حملات را متحمل شد و همچنین ویدئوهایی از شهروندانی منتشر شد که همبستگی خود را با ایران پس از هدف قرار گرفتن پایگاه‌های آمریکایی در داخل این کشور ابراز می‌کردند.

این انستیتو بیان کرد: این جنگ باعث شد تا مقامات بحرین در تشدید کمپین امنیتی خود تسریع کنند؛ بیش از چهارصد تن از شهروندان شیعه در چهار ماه گذشته بازداشت شده و تابعیت تعدادی از آن‌ها سلب شد. همچنین، «سید محمد الموسوی» پس از شکنجه به دست مقامات بحرینی به شهادت رسید؛ این رویداد نشانه‌ای دیگر از افزایش سرکوب در این کشور از زمان اعتراضات سال ۲۰۱۱ محسوب می‌شود.

این گزارش بر تشدید شکاف فرقه‌ای در داخل بحرین پس از جنگ منطقه‌ای تأکید کرد؛ به طوری که شیعیان حدود «۶۰٪» از جمعیت را تشکیل می‌دهند، در حالی که مقامات، وفاداری‌های دینی آن‌ها را به عنوان تهدیدی برای نظام حاکم آل خلیفه تلقی می‌کنند.

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