علی حسن خلیل: رژیم صهیونیستی با اقدامات خود «توافق چارچوب» را از بین برد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی حسن خلیل نماینده پارلمان لبنان، در مراسم سالانه دانش‌آموختگی مؤسسات آموزشی جنبش امل با اشاره به شرایط کنونی لبنان گفت مهم‌ترین مطالبه در مرحله فعلی، بازگشت مردم به روستاهایشان و آغاز روند بازسازی مناطق آسیب‌دیده است.

وی تأکید کرد لبنان نباید آنچه رژیم صهیونیستی نتوانسته از طریق قدرت نظامی به دست آورد، در نتیجه روند سیاسی به این رژیم واگذار کند.

وی با اشاره به تداوم حملات رژیم صهیونیستی تصریح کرد که این رژیم با اقدامات خود «توافق چارچوب» را از بین برده است.

خلیل همچنین خواستار قرار گرفتن مسئله آزادسازی سرزمین در صدر اولویت‌های دولت لبنان شد و بر ضرورت استفاده از تمامی ظرفیت‌ها برای حفظ خاک کشور تأکید کرد.

نماینده پارلمان لبنان در بخش دیگری از سخنان خود درباره مسائل داخلی گفت ارتش این کشور نباید به‌تنهایی بار بحران‌های سیاسی را تحمل کند و دولت باید نیازهای آن را تأمین کند.

وی همچنین بر ضرورت جلوگیری از قرار گرفتن ارتش در برابر مردم، حفظ وحدت داخلی و جلوگیری از بروز فتنه تأکید کرد.

خلیل در پایان گفت لبنان باید از تمامی عناصر قدرت برای حفظ کشور استفاده کند و اجازه ندهد حتی یک وجب از خاک خود را از دست بدهد.

وی همچنین تأکید کرد هیچ جریان سیاسی نمی‌تواند دولتی را بر پایه شکست نیمی از کشور بنا کند و حفظ وحدت ملی باید اساس هر طرح سیاسی برای آینده لبنان باشد.

............

پایان پیام