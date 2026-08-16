به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی، رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر، در مجلس عزاداری که در ماگام کشمیر برگزار شد، با تشریح فضیلت و اهمیت صلوات بر پیامبر اکرم(ص)، بر ضرورت الگوگیری از سیره نبوی(ص)، تعالیم اهل‌بیت(ع) و پیام عاشورا در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه والای صلوات در آموزه‌های اسلامی اظهار داشت: خداوند متعال در قرآن کریم، مؤمنان را به درود و سلام فرستادن بر پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی(ص) فرمان داده است. صلوات تنها یک ذکر زبانی نیست، بلکه نشانه محبت و ارادت به رسول خدا(ص) و جلوه‌ای از پیوند قلبی با اهل‌بیت اطهار(ع) به شمار می‌رود.

رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر افزود: یاد و نام پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) و فرستادن صلوات بر آنان، افزون بر برخورداری از پاداش و ثواب الهی، زمینه‌ساز بهره‌مندی از رحمت خداوند متعال است. ازاین‌رو، مؤمنان باید صلوات را با شناخت و توجه قلبی بر زبان جاری کنند و آن را به بخشی از زندگی روزمره خود تبدیل سازند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی با بیان اینکه پیامبر اکرم(ص) والاترین جایگاه را در میان انبیا و رسولان الهی دارند، اظهار داشت: سیره و شخصیت آن حضرت برای بشریت، الگویی کامل از هدایت، اخلاق، تقوا، صبر، صداقت، امانتداری، سخاوت و حسن رفتار است.

وی تأکید کرد: هدف اصلی پیامبران الهی، هدایت انسان‌ها، تربیت اخلاقی و نجات آنان از گمراهی و زیان بوده است و پیامبر اکرم(ص) نیز با ارائه الگویی کامل از اخلاق و کرامت انسانی، مسیر سعادت و رستگاری را پیش روی بشریت قرار دادند.

این عالم برجسته کشمیری خاطرنشان کرد: مؤمنان نباید سیره پیامبر اکرم(ص) و آموزه‌های اهل‌بیت(ع) را تنها در سخنرانی‌ها، مجالس و مناسبت‌های مذهبی خلاصه کنند؛ بلکه باید این تعالیم را در رفتار فردی، روابط اجتماعی و سبک زندگی خود به کار گیرند.

وی با تأکید بر جایگاه ویژه صلوات بر محمد و آل محمد(ص) در نماز و دیگر عبادات گفت: مؤمنان باید با معرفت و توجه قلبی، صلوات را بر زبان جاری کنند و از این ذکر نورانی برای تقویت ارتباط معنوی خود با پیامبر اکرم(ص) و خاندان مطهر ایشان بهره ببرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی افزود: محبت واقعی به پیامبر اکرم(ص) تنها با گفتن صلوات تحقق نمی‌یابد، بلکه این محبت باید در پیروی از اخلاق، رفتار و آموزه‌های آن حضرت نیز نمود پیدا کند. هر اندازه ارتباط انسان با سیره نبوی عمیق‌تر باشد، آثار آن در رفتار و شخصیت او نیز آشکارتر خواهد شد.

رئیس انجمن شرعی شیعیان جامو و کشمیر در ادامه سخنان خود با اشاره به حادثه عاشورا و فداکاری بزرگ امام حسین(ع) اظهار داشت: واقعه کربلا درسی جاودانه از صبر، استقامت، ایثار و پایداری در مسیر حق و حقیقت است.

وی تصریح کرد: امام حسین(ع) و شهدای کربلا برای دفاع از دین، حق و اصول الهی، جان خود را فدا کردند و با ایستادگی در برابر ظلم، مسیر عزت و آزادگی را به بشریت نشان دادند.

این عالم برجسته دینی تأکید کرد: یاد و خاطره عاشورا نباید تنها به برگزاری مراسم سوگواری محدود شود؛ بلکه باید پیام و اهداف قیام حسینی در زندگی عملی مؤمنان نیز جاری باشد. عزاداری زمانی می‌تواند آثار عمیق‌تری داشته باشد که انسان را به اصلاح رفتار، تقویت ایمان و ایستادگی در برابر ظلم وادار کند.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن موسوی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از سیره پیامبر اکرم(ص)، تعالیم اهل‌بیت(ع) و پیام عاشورا گفت: مؤمنان باید تقوا، اخلاق نیک، صداقت، عدالت، ایثار و حمایت از مظلومان را به اصول ثابت زندگی خود تبدیل کنند.

وی افزود: جامعه‌ای که در آن محبت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) با عمل به آموزه‌های آنان همراه باشد، می‌تواند در مسیر اصلاح اخلاق، تقویت همبستگی اجتماعی و تحقق عدالت گام بردارد. ازاین‌رو، وظیفه مؤمنان است که آموزه‌های مکتب نبوی و حسینی را از مجالس و مناسبت‌ها به متن زندگی فردی و اجتماعی خود منتقل کنند.

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