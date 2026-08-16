برگزاری دوره آموزشی ویژه برای ارتقای توانمندی و خلاقیت مبلغان اسلامی در تانزانیا

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شرکت‌کنندگان در این دوره آموزشی، مجموعه‌ای از آموزش‌های تخصصی و کاربردی را دریافت می‌کنند که با هدف تقویت توانایی‌های علمی و عملی آنان در عرصه تبلیغ دین برگزار می‌شود. این آموزش‌ها فرصت مناسبی را برای معلمان و مسئولان مراکز مؤسسه بلال مسلم فراهم کرده است تا با شیوه‌های گوناگون تدوین و ارائه موضوعات دینی آشنا شوند و بیاموزند چگونه مطالب خود را به شکلی جذاب، قابل فهم و متناسب با نیازهای واقعی جامعه به مخاطبان ارائه کنند.

هدف اصلی این دوره آن است که مبلغان اسلامی توانایی تهیه و ارائه مطالبی با محتوای غنی، جذاب و اثرگذار را به دست آورند؛ به‌گونه‌ای که پیام آنان به‌صورت مستقیم و مؤثر با مخاطبان ارتباط برقرار کند. در این دوره همچنین بر اهمیت استفاده از شیوه‌های صحیح ارائه، انتخاب موضوعات متناسب با شرایط و نیازهای جامعه و نیز ایجاد ارتباط مؤثر و تأثیرگذار میان مبلغ و مخاطبان تأکید می‌شود.

این دوره همچنین گامی در جهت گشودن صفحه‌ای تازه در تقویت عرصه تبلیغ دین از طریق دانش، خلاقیت و بهره‌گیری از شیوه‌های نوین ارتباطی به شمار می‌رود. در این برنامه بر نقش مهم مبلغان در آگاهی‌بخشی به جامعه، تقویت ارزش‌های اخلاقی و انتقال آموزه‌های دین مبین اسلام به نسل امروز تأکید شده است. انتظار می‌رود این آموزش‌ها به شرکت‌کنندگان کمک کند تا به مبلغان توانمندتری تبدیل شوند که بتوانند پیام دین را با زبانی جذاب و شیوه‌ای تأثیرگذار ارائه کرده و مخاطبان را به شنیدن، اندیشیدن و عمل کردن ترغیب کنند.

این دوره آموزشی با همکاری مؤسسه بلال مسلم، فدراسیون جهانی و بنیاد مین‌استی (Mainstay Foundation) برگزار می‌شود، و بخشی از تلاش‌های مشترک این نهادها برای سرمایه‌گذاری در زمینه رشد علمی و حرفه‌ای مبلغان و فعالان عرصه تربیت و هدایت جامعه است. برگزارکنندگان امیدوارند این آموزش‌ها زمینه‌ساز شکل‌گیری نسلی از مبلغان توانمندتر باشد؛ مبلغانی که بتوانند مسئولیت خطیر تبلیغ دین را به شایستگی بر عهده گرفته، آموزه‌های اسلامی را به‌صورت مؤثر به جامعه منتقل کنند و در مسیر ایجاد تحولات مثبت و سازنده در جامعه نقش‌آفرین باشند.

این دوره در شهر کیباحا، در منطقه ساحلی (پوانی) تانزانیا و در محل مؤسسه ویپاز (WIPHAS) برگزار می‌شود. شرکت‌کنندگان در این مرکز گرد هم آمده‌اند تا ضمن فراگیری آموزش‌های مختلف، تجربیات خود را با یکدیگر به اشتراک گذاشته و در زمینه مسائل گوناگون مرتبط با تبلیغ دین مبین اسلام به تبادل نظر بپردازند، برگزاری این دوره در چنین فضایی فرصت مناسبی را برای مشارکت فعال شرکت‌کنندگان در برنامه‌های آموزشی و نشست‌های علمی فراهم کرده است تا آنان بتوانند توانمندی‌های خود را در انجام مسئولیت‌های علمی و تبلیغی بیش از پیش ارتقا داده و در عرصه تبلیغ اسلام با توان و کارآمدی بیشتری ایفای نقش کنند.

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