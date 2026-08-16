به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آقای‌سهیل چودری، امام جمعه و جماعت مسجد لنسینگ‌شرقی گفت : مسلمانان در این منطقه، اسلام‌هراسی را به شکلی مستقیم و ملموس تجربه کرده است.

چودری افزود: «گروهی از افراد علیه پیامبر گرامی ما، حضرت محمد (ص)، شعار می‌دهند و ناسزا می گویند. اخیراً این معضل به فضای مجازی نیز کشیده شده است. متأسفانه در غرب میشیگان برخی کاربران، مسلمانان را «سرطان» و «شرور» توصیف کرده بودند.»

وی با بیان اینکه مقابله با اسلام‌هراسی برای همه گروه‌ها حائز اهمیت است افزود: «همه باید گرد هم آیند و در برابر این تعصبات و نفرت پراکنی ها بایستند؛ زیرا اگر چنین نکنیم، این وضعیت تشدید خواهد شد و همه ما گرفتارِ آتش آن هستیم.»

چودری خاطرنشان کرد که درهای «مسجد لنسینگ شرقی» به روی هر کسی که مایل به گفتگو یا کسب اطلاعات بیشتر درباره مسلمانان باشد، باز است.

خانم نازیتا لاجوردی، استاد دانشگاه میشیگان که در زمینه اسلام‌هراسی و یهودستیزی تحقیق می‌کند، اظهار داشت که این وقایع بخشی از الگویی گسترده‌تر هستند.

لاجوردی گفت: «این گروه جمعیتی در واقع سطحی حتی شدیدتر از تعصب و جنایات ناشی از نفرت را تجربه می‌کند.»

لاجوردی افزود : تعصب علیه جوامع مسلمان در سال‌های اخیر افزایش یافته است و عواملی همچون درگیری‌های جاری در خاورمیانه در این امر نقش دارند.

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