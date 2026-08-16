به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ الفرزلی در گفتوگویی با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به شهروندان در مناطق انصار و دیرالزهرانی، گفت تحولات جاری بخشی از طرحی برای تضعیف و تحقیر لبنان و ضربه زدن به وحدت داخلی این کشور است.
وی افزود رژیم صهیونیستی تلاش میکند با تشدید فضای امنیتی و تحریک واکنشهای داخلی، تحولات میدانی را در راستای اهداف سیاسی و انتخاباتی خود به کار گیرد.
نایبرئیس پیشین پارلمان لبنان تأکید کرد «توافق چارچوب» نباید به ابزاری برای مشروعیتبخشی به تجاوزات رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
به گفته وی، ادامه مذاکرات مستقیم در شرایطی که یک طرف همزمان به حملات نظامی خود ادامه میدهد، معادلهای نامتوازن ایجاد میکند و دولت لبنان باید مذاکرات را از موضعی دنبال کند که حقوق این کشور را تثبیت کند، نه اینکه زمینه را برای تحمیل شروط طرف مقابل فراهم آورد.
الفرزلی همچنین با اشاره به تحولات مرتبط با مسیر توافق ایران و آمریکا، گفت لبنان در مقطعی میتوانست از این توافق بهره ببرد و دولت باید درباره چرایی ادامه ندادن این مسیر توضیح دهد. وی بر اهمیت موضوع زمانبندی خروج نیروهای اشغالگر تأکید کرد و گفت هر روند سیاسی باید به تثبیت حقوق لبنان و توقف تجاوزات منجر شود.
او در پایان خواستار حفظ وحدت ملی شد و تأکید کرد اختلافات داخلی نباید به عاملی برای تضعیف لبنان یا خدمت به اهداف رژیم صهیونیستی تبدیل شود.
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