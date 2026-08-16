به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر محمد ابوعفش، مدیر امداد پزشکی در غزه، نسبت به توقف قریبالوقوع خدمات پزشکی در این منطقه هشدار داد.
مدیر امداد پزشکی در غزه هشدار داد که اگر کمبود روغن مورد نیاز ژنراتورهای برق ادامه پیدا کند، خدمات پزشکی و بهداشتی در مراکز امدادی طی ۲۴ ساعت متوقف خواهد شد. از کار افتادن ژنراتور اصلی مرکز بزرگ الرمال در شهر غزه، هزاران شهروند را از دریافت خدمات پزشکی ضروری محروم خواهد کرد.
این خدمات شامل پیگیری وضعیت سلامت کودکان، زنان و سالمندان، مراقبت از بیماران مبتلا به بیماریهای مزمن و بیماران مبتلا به تالاسمی، همچنین انجام آزمایشهای پزشکی پیش از ازدواج است.
اشغالگران منابع جایگزین تأمین انرژی را تخریب کردهاند و همین مسئله موجب شده است که این مؤسسه بهطور کامل به ژنراتورهای برق وابسته باشد.
در همین حال، درمانگاههای سیار از شیوع بیماریهایی مانند گال، شپش و آبلهمرغان در میان آوارگان و کودکان خبر میدهند؛ این در حالی است که کمبود شدید دارو و درمان وجود دارد. اشغالگران از ورود منابع و داروهای ذخیرهشده جلوگیری میکنند و از هماهنگی برای انتقال آنها به مراکز درمانی و درمانگاههای صحرایی نیز خودداری میکنند.
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