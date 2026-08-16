به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و مقاومت در پیامی به مناسبت سالروز بازگشت غرورآفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی، آزادگان را «اسطوره‌های مقاومت»، «سندهای زنده و گویای هشت سال دفاع مقدس» و نمادهای عینی پایداری ملت ایران دانست و بر ضرورت پاسداشت جایگاه این گنجینه‌های معنوی تأکید کرد.

متن این پیام به شرح زیر است:

بیست‌وششم مرداد سالروز بازگشت غرورآفرین اسطوره های مقاومت به میهن اسلامی، صرفا مناسبت تقویمی نیست، بلکه مظهر بارز استقامت و اراده‌ آهنین غیور مردانی است که در دفاع از انقلاب اسلامی، عزت و خاک کشور، پس از سال‌ها مقاومت در زندان‌ها و اسارتگاه‌های مخوف رژیم بعث عراق و تحمل شکنجه و دوری از عزیزان خویش به وطن بازگشتند.

آزادگان سرافراز، سندهای زنده و گویای هشت سال دفاع مقدس و نمادهای عینی پایداری ملتی هستند که هیچگاه در برابر هجوم همه‌جانبه‌ی دشمنان از آرمان‌های الهی خویش عقب ننشسته و همواره با تأسی به سرور آزادگان عالم، حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، با قامتی به استواری کوه در برابر تهاجم وحشیانه و ظالمانه استکبار ایستاده اند.

امروز همگان بر این نکته اذعان دارند که استمرار جهاد و تلاش‌های موثر و روز افزون آزادگان در عرصه‌های گوناگون و استعداد و توانمندی‌های کم‌نظیر ایشان ظرفیتهای عظیمی را در مسیر تحقق و تداوم آرمان‌های امامین انقلاب اسلامی(ره) رقم زده و زمینه ساز پیشرفت در کشور شده است.

اینجانب ضمن تاکید بر لزوم پاسداشت جایگاه رفیع آزادگان سرافراز، بصیر و ولایتمدار ، این روز خجسته و تاریخی را خدمت ایشان و خانواده‌های معظم و معززشان تبریک عرض نموده و امیدوارم در پرتو رهنمودهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه ای(مدظله العالی)، تجربیات ارزشمند دوران اسارت و روحیه جهادی، مقاومت و استکبار ستیزی این گنجینه های معنوی دفاع مقدس، چراغی پر فروغ فراروی جوانان و نوجوانان غیور این مرز و بوم باشد.



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