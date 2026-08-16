داغ میناب برای ملت پاکستان ابدی است

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ ترجمه فارسی کتاب «کمال همنشین» اثر سید بابر علی شاه با عنوان «گل خوشبوی» به همت خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور تهیه و طی دیداری با حضور جمعی از شخصیتهای برجسته سیاسی، اقتصادی، علمی و فرهنگی پاکستان به نویسنده اثر تقدیم شد.
اصغر مسعودی، رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور در دیدار با جناب سید بابر علی شاه از چهرههای برجسته اقتصادی، صنعتی، آموزشی و فرهنگی پاکستان و بنیانگذار دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS)، نسخه فارسی کتاب «کمال همنشین» را با عنوان «گل خوشبوی» به وی تقدیم کرد.
سید بابر علی شاه، از شخصیتهای شناختهشده اقتصادی، صنعتی و نیکوکار پاکستان و از چهرههای مؤثر در عرصه آموزش عالی این کشور است که بیش از نیم قرن از عمر پربرکت خود را در مسیر توسعه اقتصادی، صنعتی، آموزشی و فرهنگی سپری کرده است. وی از بنیانگذاران و مدیران برجسته گروه صنعتی Packages و بنیانگذار دانشگاه علوم مدیریت لاهور (LUMS) است.
این شخصیت اقتصادی شناخته شده ضمن ابراز خرسندی از ترجمه اثر خود به زبان فارسی از تلاشهای خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران صمیمانه قدردانی کرد و این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر توسعه روابط فرهنگی و علمی میان ایران و پاکستان دانست
وی در ادامه این دیدار بر ضرورت گسترش همکاریهای علمی، فرهنگی و هنری میان دانشگاه علوم مدیریت لاهور و مراکز علمی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد و آمادگی خود را برای توسعه برنامههای مشترک اعلام داشت.
این شخصیت اقتصادی بر تقویت و توسعه آموزش زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه LUMS تأکید کرد و گفت: زبان فارسی، بهعنوان بخشی مهم از میراث مشترک فرهنگی و تمدنی ایران و پاکستان، میتواند زمینهساز ارتباط عمیقتر میان دانشگاهیان، پژوهشگران و علاقهمندان دو کشور باشد.
علی شاه همچنین با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و هنری «مدرسه نقش هنر»، از مجموعههای فرهنگی وابسته به بنیادهای تحت مدیریت وی، پیشنهاد کرد زمینه همکاری با یک استاد برجسته خوشنویسی ایرانی فراهم شود تا از طریق برگزاری دوره و کارگاههای آموزشی، ضمن انتقال تجربه و دانش هنری، تعامل میان هنرمندان ایران و پاکستان نیز گسترش یابد.
در بخش دیگری از این دیدار، فعال شناخته شده اقتصادی در پاکستان با ابراز همدلی و همبستگی با مردم ایران برای پیروزی و سربلندی جمهوری اسلامی ایران در برابر تجاوز و جنگ تحمیلی آمریکا علیه ایران دعا کرد و گفت: داغ مردم بیپناه شهرهای ایران و در رأس آن آسمانی شدن فرشتگان بیگناه شهرستان میناب تا ابد در قلب مردم پاکستان تازه و زنده خواهد بود.
در ادامه مسعودی، رئیس خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور در معرفی این مجموعه اظهار کرد: این مجموعه حاصل سالها تجربه علمی در حوزه آموزش زبان فارسی در بنیاد سعدی است و از سطح مقدماتی تا پیشرفته مسیر یادگیری زبان فارسی را بهصورت گامبهگام و روشمند هموار میکند. آرزوی ما این است که زبان فارسی، زبان اقبال و زبان نیاکان فرهنگی این سرزمین بار دیگر در این سرزمین به رونق و جایگاه شایسته خود بازگردد.
وی ادامه داد: ترجمه فارسی کتاب «کمال همنشین» با هدف معرفی شخصیت، اندیشهها، تجربهها و دیدگاههای سید بابر علی شاه به جامعه فارسیزبان و در راستای تقویت شناخت متقابل فرهنگی میان دو ملت ایران و پاکستان انجام شده است. اثری که صرفاً روایتگر مسیر موفقیتهای اقتصادی و صنعتی نویسنده نیست، بلکه بازتابی از تجربههای انسانی، اخلاقی و اجتماعی اوست و تصویری از شخصیتی ارائه میدهد که در کنار دستاوردهای اقتصادی، بر فروتنی، فرهنگدوستی، اخلاق، مسئولیت اجتماعی و خدمت به جامعه تأکید داشته است.
مسعودی یادآور شد: ترجمه کتاب «کمال همنشین» با عنوان «گل خوشبوی» نمونهای روشن از ظرفیت زبان، کتاب و فرهنگ برای ایجاد پلهای تازه میان دو ملت همسایه و همریشه استا پلی که از کتاب و ادبیات آغاز میشود و به شناخت متقابل، گفتوگو، دوستی، همکاری و همدلی میان ایران و پاکستان میانجامد.
وی گفت: خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران در لاهور با ترجمه و تقدیم این اثر به نوعی بر نقش دیپلماسی فرهنگی در معرفی ظرفیتهای انسانی و فرهنگی پاکستان به جامعه فارسیزبان و تعمیق پیوندهای تاریخی، فرهنگی و تمدنی دو کشور تأکید کرد.
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