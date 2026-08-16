حملات پهپادی و موشکی با دقت بالا/ یمن محل تجمع مزدوران سعودی در المخا و مأرب را هدف قرار داد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ خبرگزاری رسمی یمن (سبأ) امروز یکشنبه به نقل از یک منبع نظامی خبر داد که نیروهای مسلح این کشور باز هم خسارات سنگینی به مزدوران عربستان سعودی وارد کردند.

این منبع می‌گوید که نیروهای مسلح یمن در جریان حملات پهپادی و موشکی، محل تجمع مزدوران سعودی را در منطقه «المخا» و استان «مأرب» هدف قرار دادند.

حملات یمن در حالی ادامه دارد که نیروی دریایی این کشور نیز اجازه تردد کشتی‌های سعودی را نمی‌دهد. انصارالله یمن تأکید دارد که تا زمانی که محاصره ظالمانه ریاض علیه مردم این کشور ادامه داشته باشد، به حملات زمینی و دریایی خود ادامه خواهد داد.

منبع نظامی یمن خبر داد که این حملات با نهایت دقت به اهداف خود اصابت کرده و در پی آن، چندین عنصر وابسته به عربستان کشته و زخمی شدند. وی همچنین گفت که در جریان این حملات، چندین انبار مهمات و سلاح وابسته به عربستان نیز منهدم شده است.

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