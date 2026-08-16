هیچ تحریمی مانع تعالی ایران نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نشست تخصصی با عنوان «چشم‌انداز سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران مدرن» عصر روز یکشنبه ۱۸ مردادماه با حضور جمعی از علاقه‌مندان حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رسانه‌ای در تالار آیینه دانشگاه دولتی هنر تفلیس برگزار شد.

محور اصلی این نشست ارائه گزارشی از مشاهدات و برداشت‌های ساندرو لومیناشویلی از فعالان رسانه‌ای مستقل و شناخته‌شده گرجستان از سفر اخیر وی به جمهوری اسلامی ایران بود.

لومیناشویلی که در فضای مجازی با نام مستعار «آرچیوال» شناخته می‌شود به همراه همسر خود نینو مترولی و با حمایت رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران عازم ایران شدند.

این سفر ۱۲ روز به طول انجامید و آنان در این مدت ضمن حضور در مراسم تشییع مقام معظم رهبریاز اماکن و مراکز مختلف فرهنگی، هنری، تاریخی و دینی بازدید کردند و از نزدیک شاهد رویدادها و تحولات مختلف در ایران بودند.

ساندرو لومیناشویلی در ابتدای سخنان خود با اشاره به پیشینه تاریخی ایران، مروری بر برخی از مهم‌ترین تحولات سیاسی و اجتماعی این کشور در دوران معاصر داشت.

وی به موضوع حضور و سرمایه‌گذاری خارجی در ایران و نقش برخی قدرت‌ها و شرکت‌های خارجی از جمله رویترز اشاره کرد و در ادامه به نهضت تحریم تنباکو، انقلاب مشروطه، تحولات و شرایط ایران در دوره پهلوی، پیروزی انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی هشت‌ساله پرداخت.

این فعال رسانه‌ای همچنین با اشاره به دوره رهبری حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (ره) به برخی تحولات ایران در این دوره اشاره کرد و سپس به بررسی ویژگی‌های ایران معاصر پرداخت.

وی با تمرکز بر جامعه معاصر ایران به تلفیق مؤلفه‌های دینی و سنتی با رویکردهای نوین و مدرن اشاره کرد و نمونه‌هایی از این رویکرد را در حوزه‌های مختلف مورد بررسی قرار داد.

لومیناشویلی با اشاره به مشاهدات خود در جریان سفر به ایران جلوه‌هایی از این تلفیق را در معماری، فضای دانشگاهی، پیشرفت‌های علمی و فناوری و عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی تشریح کرد و آن را از ویژگی‌های قابل توجه ایران معاصر دانست.

وی ضمن اشاره به تحریم‌های اعمال‌شده از سوی ایالات متحده آمریکا و کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که این محدودیت‌ها مانع پویایی و حرکت رو به جلو در ایران نشده است.

این فعال رسانه ای با بیان مشاهدات خود از سفر اخیرش ایران را کشوری پویا، فعال و در حال توسعه توصیف کرد و اظهار داشت که آثار پیشرفت و توسعه را می‌توان در عرصه‌های مختلف جامعه از جمله حوزه‌های علمی، فناوری، دانشگاهی، معماری و زیرساختی مشاهده کرد.

لومیناشویلی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشاهدات و روایت‌های همسرش نینو مترولی که در طول این سفر به‌عنوان عکاس زوایای مختلفی از زندگی اجتماعی، فرهنگی و روزمره مردم ایران را به تصویر کشیده بود، اظهار داشت که آنچه آنان در جریان حضور در ایران از نزدیک مشاهده کرده‌اند تصویری متفاوت از برخی روایت‌های منتشرشده در رسانه‌های مخالف جمهوری اسلامی ایران ارائه می‌دهد.

وی تأکید کرد که در جریان این سفر نمونه‌های متعددی از همزیستی مسالمت‌آمیز، تعامل اجتماعی و حضور اقشار مختلف مردم در کنار یکدیگر را مشاهده کرده‌اند؛ واقعیتی که به گفته وی، با تصویری که برخی رسانه‌های مخالف و معاند از جامعه ایران ارائه می‌کنند تفاوت دارد.

لومیناشویلی همچنین با اشاره به تصاویر ثبت‌شده توسط همسرش این مشاهدات را بخشی از واقعیت اجتماعی ایران دانست که می‌تواند از طریق ارتباط مستقیم و مشاهده میدانی، شناخت دقیق‌تر و واقع‌بینانه‌تری از جامعه معاصر ایران در اختیار مخاطبان قرار دهد.

گفتنی است؛ برگزاری این نشست در ادامه برنامه‌های فرهنگی و ارتباطات میان نخبگان، فعالان رسانه‌ای و فرهنگی دو کشور گامی در جهت تقویت شناخت متقابل، معرفی واقعیت‌های جامعه ایران و توسعه گفت‌وگوی فرهنگی میان جمهوری اسلامی ایران و گرجستان ارزیابی شد.

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