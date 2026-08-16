به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام علی‌اکبر بدیعی، پژوهشگر و فعال فرهنگی، از نگارش کتابی درباره امیرالمؤمنین امام علی(ع) با هدف معرفی ایشان به غیرمسلمانان خبر داد.

بدیعی بیان داشت: که عظمت شخصیت امیرالمؤمنین، امام علی ابن ابیطالب(ع)، و کثرت ویژگی‌هایش او را به شخصیتی فرامذهبی، فرادینی و متعلق به همه بشریت و فراتر از عصر حیاتش تبدیل کرده است.

وی تأکید کرد که هر کس در هر زمانی می‌تواند از چشمه علم، معنویت و سیره زندگی آن حضرت بهره‌مند گردد و از زمان شهادت ایشان تاکنون، هزاران عنوان کتاب توسط علمای شیعه و اهل‌سنت و همچنین دانشمندان غیرمسلمان درباره ابعاد وجودی و خدمات امیرالمؤمنین(ع) نوشته شده است.

دکتر بدیعی با اشاره به نشست علمی با عنوان «معرفی علی ابن ابیطالب و نهج‌البلاغه» در سال ۲۰۲۱ با همکاری دانشگاه پالرمو و پروفسور دانیال سیکاری، گفت که در این نشست به معرفی اجمالی شخصیت علمی، معنوی و سیاسی امیرالمؤمنین(ع) پرداخته و سپس بخش‌هایی از دو نامه نهج‌البلاغه را قرائت کرده است؛ نامه ۲۵ که دستورالعمل حکومتی حضرت درباره رعایت حقوق حیوانات است و نامه ۵۲ (نامه به مالک اشتر) که بر لزوم رعایت حقوق همه انسان‌ها تأکید دارد.

وی با اشاره به تأثیر عمیق عبارات نهج‌البلاغه بر اساتید و دانشجویان حاضر در نشست، نوشت که آنان باور نمی‌کردند حاکم اسلامی در چهارده قرن پیش نسبت به رعایت حقوق حیوانات چنین حساسیت داشته و غیرمسلمانان در نگاه اسلام و حاکم اسلامی چنین ارجمند و مورد احترام باشند.

بدیعی همچنین از مشارکت خود در نشست علمی با عنوان «شناخت اسلام و چالش‌های غرب با اسلام‌هراسی در قرن ۲۱» که در تابستان ۲۰۰۵ توسط مؤسسه رصد اسلام کشور پرتغال در شهر لیسبون برگزار شد، یاد کرد و گفت که در این نشست به معرفی شخصیت حضرت رسول اکرم(ص) و اقدامات اجتماعی آن حضرت و همچنین معرفی شخصیت امیرالمؤمنین(ع) به عنوان «محصول اسلام» و «معجزه پیامبر» پرداخته است.

به گفته بدیعی، استقبال اساتید و دانشجویان از آشنایی با آموزه‌های اسلام و شخصیت‌های مسلمان، انگیزه نگارش کتابی مختصر با موضوع امیرالمؤمنین علی ابن ابیطالب(ع) را در او تقویت کرد.

وی هدف از نگارش این کتاب را پاسخ به نیاز اساتید و دانشجویان غیرمسلمان و معرفی اجمالی شخصیت امیرالمؤمنین(ع)، تبیین موضوع غدیر و معرفی نهج‌البلاغه عنوان کرده است.

بدیعی در پایان یادآور شد که در نگارش این کتاب که به نوعی گردآوری مطالب ارزشمند عالمان و فرهیختگان پیرامون امیرالمؤمنین است، سعی شده است تا با زبانی ساده و قابل‌فهم برای مخاطبان غیرمسلمان، گوشه‌هایی از عظمت این شخصیت بی‌نظیر تاریخی ارائه شود.

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