رمز شکست جنگ شناختی دشمن، آگاهی، اعتماد و انسجام ملی است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ محمدعلی امانی، دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به ابعاد جنگ ترکیبی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و ملت ایران، گفت: یکی از اضلاع مهم این جنگ، نبرد شناختی است؛ نبردی که پیش از آنکه میدان رویارویی سلاحها باشد، عرصه رقابت بر سر «ادراک»، «اعتماد» و «تصمیم» انسانهاست.
وی افزود: در جنگ شناختی، هدف اصلی لزوماً تغییر یک خبر یا تحمیل یک روایت نیست، بلکه دشمن تلاش میکند با ایجاد تردید مستمر، فرسایش امید، قطبیسازی اجتماعی و سست کردن پیوند مردم با یکدیگر و با نهادهای عمومی، جامعه را از درون تضعیف کند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی اظهار کرد: از این منظر، رمز استواری و پیروزی یک ملت را باید در ترکیبی از آگاهی، انسجام، اعتماد و توان اصلاح جستوجو کرد. دشمنان این مرز و بوم در دوران جنگ رمضان و پس از آن نیز بارها تلاش کردند مؤلفههای ذهنی و باورهای عمیق ملت ایران را تغییر دهند، اما در این عرصه با شکست سختی مواجه شدند.
سواد رسانهای؛ نخستین سپر در برابر عملیات شناختی
امانی، نخستین سپر در برابر عملیات شناختی را سواد رسانهای دانست و گفت: جامعهای که بتواند میان خبر، تحلیل، شایعه و تبلیغات تمایز قائل شود، بهآسانی در دام تیترهای هیجانی، تصاویر تقطیعشده و روایتهای ناقص گرفتار نمیشود.
وی ادامه داد: سواد رسانهای به معنای بیاعتمادی مطلق به همه چیز نیست، بلکه به معنای توانایی پرسشگری است؛ اینکه منبع یک ادعا چیست، چه شواهدی آن را تأیید یا رد میکند، چه کسی از انتشار آن سود میبرد و چه بخشهایی از واقعیت ممکن است حذف شده باشد.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی تأکید کرد: آموزش چنین مهارتی باید از مدرسه و خانواده آغاز شود و در رسانهها، دانشگاهها و محیطهای کاری استمرار پیدا کند؛ چراکه جامعه برخوردار از سواد رسانهای، در برابر عملیات روانی و شناختی دشمن قدرت تحلیل و مقاومت بیشتری خواهد داشت.
انسجام اجتماعی؛ عامل خنثیکننده روایتهای مخرب
امانی، سرمایه و انسجام اجتماعی را دومین رکن مقابله با جنگ شناختی عنوان کرد و گفت: شکافهای اقتصادی، فرهنگی، نسلی و سیاسی، اگر بدون امکان وحدت و همکاری رها شوند، میتوانند به بستری مناسب برای روایتسازیهای مخرب دشمن تبدیل شوند.
وی تصریح کرد: ملت مقاوم، ملتی نیست که در آن اختلافنظر وجود نداشته باشد؛ بلکه ملتی است که اختلافنظر را به دشمنی تبدیل نمیکند و مهمتر از آن، در بزنگاههای مهم، بر مواجهه با دشمن و توطئههای آن تمرکز میکند.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی افزود: وجود دیدگاههای متفاوت در جامعه امری طبیعی است، اما آنچه اهمیت دارد این است که اختلافات به شکافهای عمیق و خصومتهای اجتماعی تبدیل نشود و جامعه در برابر تهدیدهای اساسی، انسجام و همبستگی خود را حفظ کند.
صداقت و کارآمدی نهادها؛ پایه اعتماد عمومی
وی با اشاره به نقش نهادهای رسمی در مقابله با جنگ شناختی اظهار کرد: صداقت و کارآمدی نهادهای رسمی نقشی تعیینکننده در حفظ اعتماد عمومی دارد. در فضای ابهام، خلأ اطلاعاتی بهسرعت با شایعه پر میشود؛ بنابراین اطلاعرسانی دقیق، بهموقع و قابل راستیآزمایی، حتی در شرایط دشوار، میتواند اعتماد عمومی را تقویت کند.
امانی خاطرنشان کرد: پنهانکاری غیرضروری یا ارائه روایتهای متناقض، هزینهای فراتر از یک خطای رسانهای دارد؛ زیرا ذخیره اعتماد جامعه را کاهش میدهد.
وی ادامه داد: اعتماد، سرمایهای است که ارزش راهبردی خود را بهویژه در روزهای بحران آشکار میکند و هرچه این سرمایه در جامعه بیشتر باشد، امکان موفقیت عملیات شناختی دشمن کاهش خواهد یافت.
امید واقعبینانه و احساس اثرگذاری مردم
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی، امید واقعبینانه و احساس اثرگذاری مردم را چهارمین مؤلفه مقابله با جنگ شناختی برشمرد و گفت: امید پایدار با مشاهده عدالت، فرصت، پیشرفت و امکان مشارکت در حل مسائل شکل میگیرد.
وی افزود: هرگاه شهروندان احساس کنند نقش آنان در سرنوشت جمعی واقعی و مؤثر است، در برابر پیامهای یأسآفرین و تحقیرآمیز دشمنان ایستادگی خواهند کرد.
امانی تأکید کرد: امید صرفاً با شعار ایجاد نمیشود، بلکه زمانی پایدار خواهد بود که مردم آثار عدالت، پیشرفت، فرصت و مشارکت واقعی را در زندگی و جامعه خود مشاهده کنند.
پیروزی در جنگ شناختی با افزایش آگاهی و تقویت وحدت محقق میشود
وی در پایان اظهار کرد: پیروزی در جنگ شناختی نه با حذف پرسش، بلکه با پاسخگویی؛ نه با تشدید هیجان، بلکه با افزایش آگاهی؛ و نه با یکدستسازی جامعه، بلکه با تقویت وحدت در عین تنوع حاصل میشود.
دبیرکل حزب مؤتلفه اسلامی خاطرنشان کرد: ملتی که حقیقتجو، امیدوار و برخوردار از اعتماد متقابل باشد، فریب نخواهد خورد و میتواند با صلابت بیشتری از بحرانها عبور کند.
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