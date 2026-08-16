به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بهنام جو، استاندار قم، در مراسم گرامیداشت مقام خبرنگار که ۲۵ مردادماه ۱۴۰۵ در استانداری قم برگزار شد، با تقدیر از تلاشهای اصحاب رسانه اظهار کرد: از نقشآفرینی خبرنگاران در یک سال اخیر صمیمانه سپاسگزاری میکنم؛ چراکه رسانهها در رویدادهای مختلف استان حضوری فعال و اثرگذار داشتهاند.
وی با اشاره به رویدادهای مهم یک سال گذشته افزود: در جریان جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان، اغتشاشات، حماسه باشکوه و بهیادماندنی تشییع و اقامه نماز بر پیکر رهبر شهید در قم و همچنین برگزاری مراسم اربعین حسینی و میزبانی از زائران، خبرنگاران و اصحاب رسانه زحمات فراوانی متحمل شدند.
استاندار قم ادامه داد: اوج زحمات و تلاشهای خبرنگاران را در مراسم مربوط به رهبر شهید شاهد بودیم و رسانهها توانستند این حماسه بزرگ را به خوبی پوشش داده و به جامعه منتقل کنند. این اقدامات، نمونهای از کارهای ویژه و اثرگذار اصحاب رسانه در مقاطع حساس است.
بهنام جو خبرنگاران را «چشم بینای مشکلات مردم و زبان گویای جامعه» توصیف کرد و گفت: این جایگاه اهمیت بسیار زیادی دارد. خبرنگاران با حضور در میان مردم، مسائل و مشکلات جامعه را مشاهده و صدای مردم را به مسئولان منتقل میکنند. ما نیز همواره در مراسمات مردمی و برنامههای مختلف با حضور چهرهبهچهره در کنار مردم بودهایم و شاهد حضور پرشور و فعال خبرنگاران در این عرصهها هستیم.
وی در ادامه با اشاره به روند اجرای طرحهای مختلف در قم بیان کرد: در این ایام اقدامات ویژهای در استان انجام شده است. بازسازیهای منازل آسیب دیده در جنگ تحمیلی سوم به خوبی پیش رفته و این روند با همکاری مردم و استفاده از اعتبارات دولتی دنبال شده است.
استاندار قم همچنین از شتاب گرفتن اجرای پروژههای مختلف در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: پروژههای عمرانی، فرهنگی، صنعتی و سایر طرحها با شتاب در حال پیشرفت هستند و با وجود شرایط ناشی از جنگ، شاهد پیشرفت و سرعت گرفتن اجرای پروژهها در استان بودهایم.
...........
پایان پیام
نظر شما