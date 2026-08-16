به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ جو کِنت، رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به تجربه خروج فاجعه‌بار آمریکا از افغانستان، درباره ادامه حضور نیروهای آمریکایی در منطقه و جنگ با ایران هشدار داد.

کِنت با مقایسه وضعیت کنونی نیروهای آمریکایی در جنگ علیه ایران با خروج فاجعه‌بار آمریکا از افغانستان، هشدار داد که ترامپ با نگه داشتن نیروهای آمریکایی در تیررس موشک‌ها و پهپادهای ایران، خود را در دام تشدید دوباره جنگ گرفتار کرده است.

وی تأکید کرد که استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه جنگی، در شرایطی که آنها در حال انجام عملیات تهاجمی نیستند و صرفاً به دلیل تصمیم نگرفتن رئیس‌جمهور برای خروج در منطقه باقی مانده‌اند، به طرف مقابل این امکان را می‌دهد که به نیروهای آمریکایی حمله کند و رئیس‌جمهور را میان کشیده شدن دوباره به جنگ یا خروجی شکست‌خورده و تحقیرآمیز قرار دهد.

کِنت با اشاره به تجربه افغانستان گفت که ترامپ در سال ۲۰۲۰ با طالبان به توافقی دست یافت که بر اساس آن نیروهای آمریکایی می‌توانستند در آوریل یا مه ۲۰۲۱ از افغانستان خارج شوند، اما جو بایدن پس از روی کار آمدن تصمیم گرفت نیروها را تا بیستمین سالگرد حملات ۱۱ سپتامبر در افغانستان نگه دارد.

این تصمیم در نهایت به فاجعه انجامید و پس از حمله طالبان، ۱۳ نظامی آمریکایی کشته شدند و آمریکا مجبور شد در حالی که «خونین و تحقیرشده» بود، از جنگی خارج شود که یک سال پیش‌تر تصمیم به پایان آن گرفته شده بود.

کِنت سپس وضعیت کنونی جنگ با ایران را با جنگ افغانستان مقایسه کرد و هشدار داد که ترامپ نیز در حال ایجاد دامی مشابه برای خود است.

وی نوشت که ترامپ می‌داند راه‌حل نظامی برای جنگ ایران وجود ندارد، اما به جای رد کردن دام تشدید درگیری و گرفتار شدن در یک باتلاق عمیق‌تر، نیروهای آمریکایی را همچنان در تیررس موشک‌ها و پهپادهای ایران نگه داشته است.

کِنت تأکید کرد که باقی ماندن نیروهای آمریکایی در منطقه به ایران دست بالا را می‌دهد و می‌تواند آمریکا را در شرایطی قرار دهد که تهران زمان و شرایط بازگشت واشنگتن به جنگ را تعیین کند.

وی در پایان از ترامپ خواست که اکنون از جنگ کنار بکشد، پیش از آنکه فاجعه رخ دهد» و نیروهای آمریکایی را از منطقه خارج کند.

وی در جمع‌بندی هشدار داد: ماندن در جنگ پیروزی به همراه ندارد؛ اکنون خارج شوید، از دام اجتناب کنید و قواعد بازی را از نو تعیین کنید.

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