هند خواستار گسترش روابط با افغانستان شد

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ راندهیر جیسوال، سخنگوی وزارت امور خارجه هند، اعلام کرده است که دهلینو به دنبال حفظ ارتباط با کابل و گسترش روابط دوجانبه با افغانستان است.
جیسوال با اشاره به دیدارها، تماسها و سفرهای اخیر مقامهای هند و افغانستان گفت ادامه این تعاملات میتواند فرصتهای تازهای برای توسعه همکاری میان دو طرف فراهم کند.
او توسعه، تجارت و اتصال منطقهای را از جمله مهمترین حوزههایی دانست که هند و افغانستان ظرفیت افزایش همکاری در آنها را دارند.
سخنگوی وزارت امور خارجه هند تأکید کرد که دهلینو علاقهمند است سطح روابط و تعاملات خود با کابل را افزایش دهد و رفتوآمد مقامهای دو طرف میتواند زمینههای تازهای برای همکاری مشترک ایجاد کند.
افزایش تماسهای هند با طالبان در شرایطی صورت میگیرد که روابط کابل و اسلامآباد طی ماههای اخیر با تنشهای جدی امنیتی و مرزی روبهرو شده است.
همزمان، طالبان نیز در سالهای اخیر تلاش کردهاند روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان را با کشورهای منطقه، از جمله هند، ایران و کشورهای آسیای مرکزی گسترش دهند.
با وجود افزایش دیدارها و تماسهای رسمی، هند تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است؛ اما حضور دیپلماتیک خود در افغانستان را حفظ کرده و به گسترش تعاملات اقتصادی و سیاسی با مقامهای کابل ادامه داده است.
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