لحود خطاب به دولت لبنان: مقاومت را برگ برنده مذاکراتی بدانید

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) _ ابنا _ «امیل لحود» رئیسجمهور اسبق لبنان با خانوادههای قربانیان حملات رژیم صهیونیستی در شهرکهای دیرالزهرانی و انصار ابراز همدردی کرد و این حملات را نتیجه عملکرد ماشین جنایت رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جامعه جهانی دانست.
لحود در بیانیهای با انتقاد از آنچه عادیسازی لبنان با این جنایات خواند، اظهار کرد که واکنش حداقلی رسمی لبنان به این حملات تأسفبار است و شرایط به اقداماتی عملی نیاز دارد.
وی خواستار بازنگری در مذاکرات با رژیم صهیونیستی شد و گفت: این مذاکرات تحت حمایت طرفی انجام میشود که در برابر اقدامات این رژیم سکوت کرده است و چنین وضعیتی میتواند به رژیم صهیونیستی برای ادامه حملات خود بدون دریافت پاسخ از سوی لبنان چراغ سبز نشان دهد.
رئیسجمهور پیشین لبنان با تأکید بر ضرورت وحدت داخلی، گفت که ممکن است لبنانیها در مسائل سیاسی داخلی اختلاف نظر داشته باشند، اما در برابر چنین شرایطی باید متحد باشند؛ زیرا در غیر این صورت، شکاف ملی میتواند شکل بگیرد و برطرف کردن آن دشوار باشد.
لحود همچنین بر ضرورت برخورد با مقاومت بهعنوان یک برگ قدرتمند مذاکراتی تأکید کرد و گفت که نباید بر سر خود مقاومت مذاکره شود.
وی افزود: کسانی که تصور میکنند ادامه اقدامات رژیم صهیونیستی میتواند مقاومت و حامیان آن را تضعیف کند، در اشتباه هستند و تحولات آینده این مساله را نشان خواهد داد.
او در عین حال ابراز امیدواری کرد همه لبنانیها به جای تکیه بر رژیم صهیونیستی برای تسویه حسابهای داخلی، در کنار مقاومت متحد شوند.
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