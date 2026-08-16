به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ ارتش رژیم صهیونیستی مدعی شد در حمله هوایی به شهر «دیرالزهرانی» در نبطیه، «ابوحسن علا» از فرماندهان ارشد یگان بدر حزب‌الله را ترور کرده است.

دفتر «اِفی دِفرین» سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی با صدور بیانیه‌ای ادعا کرد که ترور این فرمانده ارشد در واکنش به عملیات‌های پهپادی حزب‌الله علیه نظامیان صهیونیستی در «منطقه امنیتی» اشغالی در جنوب لبنان انجام شده است.

وی افزود، علا در عملیات پرتاب پهپادهای بمب‌گذاری‌شده به سمت نیروهای این رژیم دست داشته است و پیش از این، سه نظامی صهیونیست در پی هدف قرار گرفتن در ارتفاعات «علی الطاهر» به شدت زخمی شده‌اند.

حزب‌الله لبنان تاکنون به ادعای ارتش رژیم صهیونیستی درباره ترور این فرمانده واکنشی نشان نداده است.

این ادعا در حالی مطرح شده است که حملات جنایتکارانه رژیم صهیونیستی به شهرها و روستاهای جنوب لبنان ادامه دارد.

خبرگزاری دولتی لبنان نیز گزارش داد شهرهای «صربین»، «برعشیت»، «المنصوری» و «وادی زبقین» هدف گلوله‌باران توپخانه‌ای رژیم صهیونیستی قرار گرفته‌اند.

این حملات ساعاتی پس از تهدید «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی علیه لبنان صورت گرفت.

نتانیاهو با متهم کردن حزب‌الله به نقض آتش‌بس و حمله به نیروهای این رژیم در جنوب «خط زرد»، مدعی شد ارتش رژیم صهیونیستی بر اساس دستورالعمل‌های سیاسی به عملیات خود در لبنان و نوار غزه ادامه خواهد داد.

وی بدون اشاره به حملات مکرر رژیم صهیونیستی به لبنان و نقض تعهدات این رژیم در چارچوب توافق آتش‌بس و توافق موسوم به «توافق چارچوب» با دولت لبنان، مدعی شد حزب‌الله آتش‌بس را نقض کرده و نیروهای ارتش این رژیم را در داخل خط حائل هدف قرار داده است.

نتانیاهو همچنین با تأکید بر اینکه ارتش رژیم صهیونیستی مطابق با دستورالعمل‌های صادر شده از سوی ساختار سیاسی عمل می‌کند، در توجیه ادامه حملات به لبنان و نوار غزه مدعی شد نیروهای این رژیم برای «رفع تهدیدها علیه اسرائیل» در این مناطق فعالیت می‌کنند.

بر اساس گزارش‌های منتشرشده، در حملات چند ساعت گذشته رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان، دست‌کم ۱۱ لبنانی شهید و شماری دیگر زخمی شده‌اند.

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