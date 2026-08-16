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وزارت بهداشت لبنان:

آمار شهدای تجاوزات اسرائیل به ۴۳۴۶ نفر رسید

۲۵ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۵
کد مطلب: 1853211
آمار شهدای تجاوزات اسرائیل به ۴۳۴۶ نفر رسید

وزارت بهداشت لبنان در جدیدترین آمار خود اعلام کرد که از تاریخ ۲ مارس (۱۱ اسفند ماه) تاکنون، ۴ هزار و ۳۴۶ شهید و ۱۲ هزار و ۳۰۱ مجروح در نتیجه تجاوزات رژیم اشغالگر صهیونیستی ثبت شده است. رژیم صهیونیستی از دوم مارس حمله گسترده‌ای علیه لبنان آغاز کرده که تاکنون بیش از یک میلیون نفر را آواره کرده و بخش‌هایی از جنوب این کشور همچنان در اشغال باقی مانده است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت لبنان در آمار امروز خود اعلام کرد که از تاریخ ۲ مارس (۱۱ اسفند ماه)، ۴ هزار و ۳۴۶ شهید و ۱۲ هزار و ۳۰۱ مجروح در نتیجه تجاوزات رژیم اشغالگر ثبت شده است.

رژیم صهیونیستی از دوم مارس، حمله گسترده‌ای را علیه لبنان آغاز کرد که علاوه بر شهادت و زخمی‌شدن شمار زیادی از شهروندان لبنانی، بیش از یک میلیون نفر را نیز آواره کرده است و همچنان بخش‌هایی در جنوب این کشور در اشغال این رژیم باقی مانده است.

در همین حال، لبنان و رژیم صهیونیستی ماه گذشته با میانجی‌گری آمریکا «توافق چارچوب» امضا کردند؛ توافقی که هدف آن پایان دادن به جنگ میان رژیم اسرائیل و حزب‌الله عنوان شده است. این توافق پس از چند دور مذاکرات مستقیم میان دو طرف در واشنگتن حاصل شد. با این حال، این توافق با انتقاداتی نیز روبه‌رو شده است.

منتقدان به ابهام در وضعیت حقوقی توافق و نبود جدول زمانی مشخص برای خروج نیروهای صهیونیست اشاره می‌کنند.

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