به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین سید علیرضا تراشیون در سخنرانی شب گذشته در حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به ضرورت توجه جدی خانواده‌ها به تربیت نسل جدید، رسانه‌ها و فضای مجازی را از مهم‌ترین ابزارهای اثرگذاری بر افکار و اندیشه‌های نوجوانان و جوانان دانست و بر نقش والدین در مدیریت این فضا تأکید کرد.

تراشیون با بیان اینکه در تمدن‌سازی دو عنصر «فکر و اندیشه» و «نیروی انسانی کارآمد» اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار داشت: عنصر انسانی در یک تمدن به عنوان محور قرار می‌گیرد و دشمنان تلاش گسترده‌ای دارند تا افکار نسل جدید را بر اساس الگوهای تمدن مادی و غربی شکل دهند.

وی رسانه را مهم‌ترین ابزار جریان‌های فکری برای اثرگذاری بر انسان‌ها در عصر حاضر دانست و افزود: امروز برخلاف گذشته که گسترش رسانه‌هایی مانند تلویزیون سال‌ها زمان می‌برد، رسانه‌های نوین، تلفن‌های هوشمند، شبکه‌های اجتماعی و هوش مصنوعی با سرعت زیادی در میان نوجوانان و جوانان گسترش یافته‌اند.

تراشیون با اشاره به اینکه در برخی خانواده ها گوشی تلفن همراه جای ارتباط والدین با فرزندان را گرفته است، تصریح کرد: پدر و مادر نباید تنها به تأمین نیازهای مادی فرزندان توجه کنند، بلکه تربیت و هدایت فکری آنان نیز بر عهده خانواده است و نمی‌توان این مسئولیت را به فضای مجازی و رسانه‌ها سپرد.

وی ادامه داد: روزیِ انسان بر عهده خداوند است، اما تربیت فرزندان مسئولیتی است که بر عهده والدین قرار گرفته و دعا به تنهایی برای تربیت کافی نیست؛ تربیت، تلاش و کار میدانی می‌خواهد.

سخنران حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها با هشدار نسبت به رهاسازی فرزندان در فضای مجازی، خاطرنشان کرد: اگر فرزند را بدون آمادگی و آموزش لازم در معرض جریان‌های مختلف رسانه‌ای قرار دهیم، نباید انتظار داشته باشیم که خودش بتواند در برابر همه آسیب‌های فکری و فرهنگی مقاومت کند.

وی یکی از مهم‌ترین راهکارهای تربیت نسل جدید را تقویت ارتباط آنان با اهل‌بیت علیهم‌السلام دانست و گفت: باید دست فرزندانمان را در دست اهل‌بیت علیهم‌السلام بگذاریم؛ چراکه وجود مقدس اهل‌بیت علیهم‌السلام چراغ هدایت و کشتی نجات هستند و آشنایی کودکان و نوجوانان با زندگی، سیره و سخنان آنان می‌تواند زمینه تربیت فطری را فراهم کند.

تراشیون پیشنهاد کرد نظام آموزشی کشور به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که دانش‌آموزان در طول سال‌های تحصیل خود با زندگی و سیره دوازده امام معصوم علیهم‌السلام به صورت عمیق و متناسب با سن خود آشنا شوند و افزود: آموزش سبک زندگی اسلامی باید در کنار آموزش علوم پایه مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی همچنین با تأکید بر اهمیت آشنایی دختران با سبک زندگی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، بیان داشت: اگر دختران جامعه با سبک زندگی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها آشنا نشوند، طبیعی است که الگوهای دیگری برای آنان جذاب شود؛ بنابراین باید الگوهای فطری و الهی را به شکلی جذاب و کاربردی به نسل جدید معرفی کنیم.

سخنران حرم مطهر حضرت معصومه سلام‌الله‌علیها در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ایجاد محدودیت و مدیریت هوشمندانه دسترسی کودکان و نوجوانان به محتواهای آسیب‌زا تأکید کرد و گفت: نمی‌توان کودک را در معرض هر نوع محتوایی قرار داد و انتظار داشت پس از آسیب دیدن، خودش مسیر درست را پیدا کند.

وی با اشاره به مسئولیت والدین در عصر رسانه، بر ضرورت تبدیل شدن پدران و مادران به «والدین به‌روز و آگاه» تأکید کرد و افزود: شیوه‌های تربیتی باید متناسب با شرایط نسل جدید باشد و والدین برای تربیت فرزندان خود نیازمند آگاهی، شناخت و استفاده از روش‌های تربیتی متناسب با زمان هستند.

تراشیون در پایان تأکید کرد: اگر جامعه به دنبال تربیت نسلی تمدن‌ساز و زمینه‌ساز ظهور حضرت ولی‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف است، باید از امروز برای تربیت فکری و اخلاقی نسل آینده سرمایه‌گذاری کند و اجازه ندهد رسانه‌های بیگانه، جای خانواده و الگوهای دینی را در تربیت فرزندان بگیرند.

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